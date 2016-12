“Creo que no les quita nada que las chavas estén en la calle entregando sus productos por dos cosas: la primera es que es un espacio público y todos podemos hacer uso de este, siempre y cuando respetemos y dejemos limpio; y la segunda pues es que no le quitan el dinero a los locatarios, el centro solo es un punto de entrega, no un punto de venta”, dijo Cristina Alonso.

“No considero que sea competencia desleal o sucia, simplemente son personas que tienen la necesidad de obtener un ingreso como tú y como yo, y los consumidores tenemos todo el derecho a decidir cómo y con quién gastamos nuestro dinero: El Sol Sale Para Todos. Estas personas que entregan pedidos, lo hacen de manera independiente, tienen costos accesibles y además venden diferentes productos.”, finalizó.