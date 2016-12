Nueva dirigencia del CDM PAN fortalecerá al partido Con base a trabajo político y de unificación buscarán avanzar para con miras al 2018, externando que en caso de alianza con Movimiento Ciudadano, la candidatura la encabezaría el mismo blanquiazul. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Felipe Rivera Rivera, fue elegido como nuevo dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, señaló que el objetivo es la unificación y fortalecimiento del blanquiazul para que este se posicione en las elecciones del 2018. Axtla | Axtla 0 Comentarios Felipe Rivera Rivera, fue elegido como nuevo dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN. El dirigente, aseguró que a partir de su nombramiento, se ha iniciado con el trabajo político correspondiente y necesario, mismo que se intensificará con cada paso que se dé, pues la meta, es que este organismo sea no solamente un fuerte adversario para los demás partidos, sino que sea el elegido por la mayoría de la población como la única opción para gobernar y legislar en los próximos comicios electorales. “El propósito que tiene esta renovada dirigencia municipal del PAN, es reconstituir al partido, a base de unificación y fortalecimiento para lo que se viene, las candidaturas nacionales, diputaciones, senadurías, podemos decir que el pan ha llegado al gobierno a base de alianzas y no descartamos esa opción, aunque si hay que decirlo para esta vez, el PAN tendría que encabezar dicha alianza, en caso de darse”, refirió. Dijo que no repetirían la formula como ocurrió con Movimiento Ciudadano en el 2015 y que llevó a Julio César Hernández Reséndiz a ser el alcalde del municipio axtlense. Aclaró que no se descarta que esa alianza continúe, aunque en lo que respecta al PRI tajante, pintó su raya, “podría darse nuevamente un acuerdo con Movimiento Ciudadano, aun no lo sabemos, pero con el PRI vemos muy difícil que ocurra porque el PAN nació debido a que la gente ya estaba harta de ese partido, somos grupos antagónicos entonces la gente no lo aceptaría”. Mencionó que ya se encuentran conformando el Comité Municipal y posteriormente se estarán visitando a los panistas reconocidos con el fin de presentar un nuevo proyecto para el fortalecimiento del partido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Regidores aún no piden su bono navideño Aguinaldo está garantizado a trabajadores municipales Comparsa Los Jacarandosos hoy se quitarán las mascaras Consejo de Desarrollo aprueba pozo a Zojualo Destape de mascaras de la Comparsa Xocopaltic como fin al Día de Muertos