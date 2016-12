Regidores aún no piden su bono navideño

Ante la polémica que causa esta autorización, Hernández Reséndiz, señaló que el municipio no está en condiciones de erogar un recurso de este tipo, aunado a que se manifestó en contra de que se otorguen bonos navideños, “no estoy a favor de que les dé un bono a los regidores, no estamos en condiciones para este tipo de propuestas, les daremos lo que marca la ley de aguinaldo, pero hasta el momento no existe la propuesta de un bono extra y si se diera, reitero, estoy en contra”. En este sentido, también expresó no ser el único quien puede decidir esta situación, pues por ello existe un cuerpo edilicio, “no estoy solo en la sesión de cabildo, veremos si presentan la propuesta”.