Apreciaciones Cuando aún no se disipa el conflicto de la denuncia de hostigamiento laboral hacia las mujeres en la DAPAS que derivó en la suspensión temporal de Andrés Nájera, fue dado a conocer que existe una denuncia en contra del director del organismo Edgardo González Ordaz a quien acusan de no contar con todos los requisitos debidos para ocupar ese cargo que asumió a finales del año pasado. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La parte que promueve la queja ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo señala que, González Ordaz no cuenta con la carrera profesional requerida y tampoco tiene la experiencia necesaria en temas de aguas ya que, aunque estuvo en la CONAGUA fue por un breve lapso. Aunado a lo anterior, en esta semana que culmina, a Anastasio García Rodríguez líder del Sindicato Artículo 123, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje le entregó el acta de asamblea certificado donde aparecen los 57 trabajadores que pertenecen a su gremio, documento que le habían hecho perdedizo y que a falta de él, el jefe de Recursos Humanos Aldo Odiseo Juárez Morán se ha negado a entregarle diversas prestaciones como despensas, uniformes, e incluso cuotas. Por otra parte Ricardo del Sol Estrada de la asociación “Yo soy San Luis” adelantó que alista acciones en contra del líder del otro sindicato Alejandro Ballesteros Corona quien legalmente, no puede ser dirigente del mismo por ser trabajador de confianza. Este día en la capital potosina, el Partido Acción Nacional estará celebrando su asamblea con el fin de elegir tanto a sus 100 delegados estatales así como a los 8 nacionales respetando la equidad de género y con ello dejar todo listo para iniciar con los trabajos rumbo a las elecciones del 2018. En Valles hace una semana, Francisco Gómez Faisal fue ratificado como presidente del Comité Directivo Municipal y ahora tiene el enorme reto como él lo dijo, de no repetir los mismos errores que ya reconoció cometió en el 2015 sino realmente lograr un proyecto que involucre a todos para evitar divisiones. El dirigente estatal de MORENA Sergio Serrano Soriano dejó en claro que según los acuerdos tomados en el pasado Congreso Nacional, dicho partido irá solo en el 2018 a menos que se apruebe lo contrario en la próxima asamblea que se realizará hasta el próximo año. El acuerdo dijo, es que desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadurías y la Presidencia de la República, irán solos porque están confiados en que les irá bien. Y es que en este año, Ricardo del Sol Estrada ha sostenido reuniones con Gerardo González Reverte y César González del PRD, así como con representantes del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano y ha expresado de su deseo de aliarse. Sin embargo Serrano Soriano aclaró que Ricardo del Sol en estos momentos no representa a MORENA sino solo es un integrante más del mismo y que, una profesora de Tamuín de nombre Teresa Pérez es la única reconocida por el Comité Estatal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones