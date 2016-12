Conmemoran Día Internacional de la Acción contra el Sida Huautla, Hgo.- La presidencia municipal que encabeza Martha Hernández Velasco, se sumó a las actividades del Día Internacional de la Acción contra el Sida, que se celebró el pasado 1 de diciembre de manera internacional. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios La presidenta se unió a esta fecha importante para hacer conciencia y prevenir esta enfermedad mortal. Frase: El día Mundial del SIDA surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en Enero de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el SIDA. El área de Comunicación Social del ayuntamiento destacó que para no pasar por alto esta fecha tan importante para la promoción y prevención de esta enfermedad mortal, portaron un listón rojo además de sostener algunas pláticas de concientización entre el personal de la alcaldía. Reconocieron también que la principal herramienta para no ser portadores del SIDA es estar bien informados, además de usar métodos de barrera como el condón al momento de sostener relaciones sexuales, además de practicarse exámenes médicos periódicos para detectar este padecimiento. Asimismo, informaron que la alcaldesa, Martha Hernández Velasco encabezó esta actividad al ser la coordinadora de salud en la región, por lo tanto invitó a todas las personas a hacer conciencia sobre este mal que hasta la fecha no se ha encontrado una cura. Por otro lado y de acuerdo a la página de internet de la Secretaría de Salud, en el apartado del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA, dan a conocer que el día Mundial del SIDA surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en Enero de 1988, en la que delegados de más de 140 naciones declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el SIDA. La propuesta de la OMS para que esta actividad culminase en el Día Mundial del SIDA, a ser observado el 1° de Diciembre de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de ese año y más tarde de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cada vez son menos las personas que consumen productos del campo local Genera inconformidad cierre de tramo carretero Llevan a cabo actualización del padrón de PROAGRO Piden a habitantes nombrar a los nuevos delegados Contratista se niega a terminar dos obras