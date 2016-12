Policías intensificaron recorridos en el área del mercado para evitar robos Atlapexco, Hgo.- Policías municipales intensifican los recorridos en las inmediaciones del mercado municipal los días viernes, ante la presencia de un importante número de personas de diferentes comunidades y municipios que arriban para realizar sus compras. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Policías llevan a cabo recorridos en el mercado municipal. Frase: Pidieron la colaboración de la ciudadanía, primero a que denuncien cualquier hecho delictivo del que fueran objeto, así también no dar pauta para que los llamados “carteristas” hagan de las suyas al no portar cantidades grandes de dinero, ir acompañado de algún familiar al momento de hacer sus compras y no dejarse engañar por las artimañas que usan estas personas para estafar. El objetivo, dieron a conocer algunos elementos policiacos, es la de reforzar la vigilancia en esa zona con el fin de evitar robos tanto a los comerciantes como a la misma población que vienen de municipios como Huautla, Xochiatipan, Yahualica, Huazalingo y Calnali. En ese sentido, aseguraron que este tipo de actividades serán permanentes por lo que también pidieron la colaboración de la ciudadanía, primero a que denuncien cualquier hecho delictivo del que fueran objeto, así también no dar pauta para que los llamados “carteristas” hagan de las suyas al no portar cantidades grandes de dinero, ir acompañado de algún familiar al momento de hacer sus compras y no dejarse engañar por las artimañas que usan estas personas para estafar. Finalmente hay que mencionar que pese a la falta de personal de seguridad pública, los actuales policías llevan a cabo su trabajo con esmero y están al pendiente de lo que pudiera ocurrir dentro del municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Integran el Comité de Salud Municipal en Atlapexco Decomisan dos unidades irregulares en operativo Teresa Flores acude a evento de educación preescolar indígena Lento los trabajos para remover deslave Delinea acciones presidenta con personal de Proyectos Productivos