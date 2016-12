Regidores del PAN abren oficina de ayuda social

Diana Torres Lázaro, regidora de Salud Municipal, dio a conocer que se ha estado trabajando con el equipo de trabajo del Partido Acción Nacional, por lo que hace poco tiempo se creó esta oficina, con el único propósito de brindar sus servicios a toda la población, “como por ejemplo ahorita se les está apoyando en cuanto a medicamento, ya que muchas personas necesitan de estos servicios y no cuentan con el recurso suficiente, ya que nosotros no les cobramos por atenderlos o proporcionarles unas medicinas, o en las necesidades que tengan”. Añadió Torres Lázaro “no nos cerraremos a un solo servicio, pero tampoco estaremos usando este trabajo para beneficio de cada uno de los regidores, sólo estamos realizando nuestras labores, pero dejando en claro que nuestras oficinas no son del Partido Acción Nacional, sino que es una oficina aparte, que fue integrada por solo regidores del PAN, y que se reciben a personas que deseen venir a pedir apoyo, sin importar en del partido que sean, aquí no tomamos en cuenta ese aspecto”.