Acusan al titular de INDEPI por desvió de los recursos Alzan la voz autoridades indígenas, poco a poco esperan que se vayan sumando a estas denuncias más comunidades, por obras autodesignadas e inconclusas Coxcatlán, S.L.P.- Obras millonarias se autodesignó el actual director del Instituto para el Desarrollo Integral y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI) Raúl de Jesús González Vega, durante su periodo como alcalde en este municipio (2012-2015) pero estas, ni siquiera fueron concluidas, reprochan autoridades comunales; por lo que ante la indignación de tener un representante que no es indígena, levantaron la voz y sacaron a la luz pública la serie de "tranzas" de las que aseguran fueron víctimas. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Florencio Ramírez González afirmó que Raúl de Jesús González Vega, durante su periodo como alcalde se autodesignó obras millonarias que no concluyó Florencio Ramírez González, comisariado de la localidad Cuilonico, afirmó que en 2013, durante el periodo de González Vega como Alcalde, iniciaron la construcción de un albergue comunitario, pero que no concluyó porque le faltaron los baños y la cocina; señaló que a la fecha, hay material que se echó a perder dentro de las inmediaciones de lo presuntamente sería un albergue, siendo una tonelada de cemento la que se encuentra en el lugar. Aseguró tener conocimiento que en la comunidad de Mahuajco sucedió lo mismo, en este caso el albergue ni siquiera tiene el techo; en Suchiaco, de igual forma, a la construcción le hizo falta una parte del techo; mientras que en la comunidad de Tioamel, se trataron obras de vivienda, que tampoco concluyeron; además de otros trabajos de construcción en el barrio El Zocote, de la cabecera municipal que tampoco terminaron. Cuando las autoridades comunitarias solicitaron a través de escrito los expedientes de las citadas obras a través del Gobierno Municipal actual, se toparon con que no existe documento alguno que avale los trabajos; por lo que de manera personal comenzaron a investigar el procedimiento del cual se valió el ex Alcalde para iniciar esos trabajos y en base a pláticas con los albañiles que trabajaban en las obras, supieron que la contratación fue directamente por el entonces Presidente Municipal y actual titular del INDEPI. Ante ello, las autoridades representantes de Cuilonico enviaron escritos al gobierno de Juan Manuel Carreras López, señalando el hecho y exigiendo una investigación por el presunto desvío de recursos: "Pero no nos hacen caso, lejos de que haga justicia premian más a Raúl González Vega, al ponerlo como titular del INDEPI". Existe de igual forma una queja ante la Contraloría Superior del Estado, pero a la fecha nadie les informa si existe un proceso, ya que personal de la dependencia acudió a las localidades en compañía del actual director municipal de CODESOL Ramón Guajardo, para realizar una supervisión, pero ya no se les informó más. Es por ello, que Florencio Ramírez González explicó que la titularidad de González Vega, como representante de los pueblos indígenas fue una imposición, pues lo que las comunidades étnicas necesitan, es a una persona que sea también indígena, que conozca la problemática que viven y se preocupe por el rezago y la serie de violaciones de las que históricamente han sido víctimas. Asimismo, advierten que de seguir los atropellos harán lo posible para organizarse y presionar a las autoridades en el Gobierno del Estado, para que en vez de premiar a González Vega, sea castigado.