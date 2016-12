Cerrarán paso de camiones de CEMEX en escuela de Tamuín En las horas de ingreso y egreso de sus hijos debido a que el alcalde Rafael Pérez Vargas se ha rehusado Por acuerdo de asamblea, padres de familia de la escuela primaria “Álvaro Obregón” ubicada en el ejido Pueblo Nuevo en Tamuín, no permitirán el paso de camiones pesados de la planta CEMEX en el bulevar Adolfo López Mateos en las horas de ingreso y egreso de sus hijos debido a que el alcalde Rafael Pérez Vargas se ha rehusado a colocar topes en esa y en la calle Moctezuma. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CALLES ALEDAÑAS A LA primaria de Tamuín serán cerradas en las horas de entrada y salida de los niños acordaron los padres de familia Ernesto Márquez Torres presidente de la Asociación de Padres de Familia de dicha institución informó lo anterior y declaró que desde hace tiempo solicitaron al municipio colocara topes en la calle Moctezuma a un costado de la primaria. “A la fecha a pesar de habérselo solicitado por escritos no nos ha dado una respuesta, asimismo solicitamos la pavimentación del bulevar Adolfo López Mateos enfrente de la escuela, donde el Municipio anunció que se haría la pavimentación pero cuando acudimos a preguntar que cuando iniciarían los trabajos en esa parte, el mismo ciudadano Rafael Pérez nos comenta que esa parte no se va a pavimentar porque no es interés de la planta CEMEX México” refirió. Añadió que el alcalde también “nos hizo saber que la empresa CEMEX México, no quiere que donde ellos vayan a transitar se instale algún tope a lo cual nosotros como PF estamos inconformes porque no se está viendo por la seguridad de nuestros hijos” dijo. Ante ello y con la presencia de más de cien padres de familia se acordó en asamblea que a partir del próximo lunes cerrarán el paso a los camiones de CEMEX en las vialidades por donde transitan cercanos a la primaria antes de las 07:00 de la mañana y entre 1:00 y 1:40 de la tarde cuando salen de clases. “Esto se lo vamos a hacer llegar al presidente municipal con copia del acta de asamblea que se levantó así como a las autoridades que les corresponde” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Culminaron Servicio Militar 390 jóvenes entre ellos 15 mujeres Nanopartículas son aplicadas en lucha contra el VIH/SIDA Barzón pugna por emprendermismo Urgente camino La Pitaya-Ojo de Agua SEDATU y CIOAC entregarán 250 ampliaciones de vivienda