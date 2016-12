Apreciaciones Las cosas al interior de la renovación del comité directivo municipal del PRI están de nueva cuenta en suspenso, y es que después de la integración del consejo político municipal, el cual a Martín Juárez Córdoba con apoyo del delegado nacional Jorge Schaffino, le quedó lo más “planchado” posible, se creyó que las negociaciones ya estaban dadas y la decisión de quien sería el presidente del PRI en Valles estaba dada, pero no, la rebatinga continúa y en serio. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Si bien algunos “fuegos” se apagaron, otorgando delegados y algunas posiciones que a final de cuentas terminan siendo de puro membrete, varios no quedaron conformes y sobre y debajo de la mesa se está trabajando para sumar esfuerzos y hacer que su grupo triunfe. La figura hasta el momento oficialista, esto es porque ella misma así lo dice, Herminia Resendiz, parece estar generando un bloque pero en su contra, porque son varias las voces al interior quienes no la ven con buenos ojos, de entrada porque tiene tiempo ya alardeando que ella será la presidenta y que todo ya está amarrado. El grupo Cambio intentó poner en la mesa a Manuel Valdez, pero este días después se “bajó” solo, señalando que no era su intención ser presidente del partido, siendo ahora la opción de este grupo la colocación de Gilberto Almendarez, aunque también falta que aquellos que sumen fuerzas con el Grupo Cambio, postulen su figura y se dé una negociación. Por lo pronto la tan anhelada convocatoria para la elección no saldrá en este mes de Diciembre; para mediados de Enero está en veremos, y todo indica que se alargará lo más posible en una intentona del partido de lograr negociar que se dé una candidatura de unidad; el problema es que ninguno de los grupos quiere ceder. Quienes pidieron una prórroga para que no les sea retirada la seguridad personal con la que cuentan, son varios ex funcionarios de la administración de Fernando Toranzo, quienes gracias a una modificación a la ley, por cuestiones de seguridad fueron dotados de escoltas, quienes los resguardarán varios meses más de concluido su encargo en el gobierno, claro está, estos pagados por el mismo gobierno, quien incluso los dota de unidades para proteger a los ex funcionarios. Hasta el momento se desconoce la cantidad de elementos, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran comisionados para cuidar a ex funcionarios, mismos que ya por más de un año, han servido prácticamente de choferes y mandaderos pagados por el erario, en beneficio de ex funcionarios. Como si se tratase de una novela, es un secreto a voces que algunos de estos escoltas, pasaron a ser algo más que simples custodios; sería de interés público que el gobierno dé a conocer cuantos y cuanto se gasta el gobierno en estas seguridades personales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones