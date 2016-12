Apreciaciones En espera de poder conjuntar las necesidades de cada departamento y buscar alternativas de que el dinero rinda al momento de compartirlo con ellos, la administración de Tancanhuitz llevó a cabo un ejercicio en el cual se presentaron necesidades como es la falta de equipo para trabajar, sobre todo equipo de oficina que muchas de las dependencias comparten ante la falta de recursos, lo cual sin embargo no es privativo del municipio, ya que en otros lugares también carecen de material para trabajar, sobre todo en lo que es el departamento de cultura, turismo y protección civil que a duras penas hacen sus labores porque no cuentan con unidades vehiculares, gasolina y mucho menos con los aparatos para el trabajo, pero lo peor es que muchos municipios a pesar de que no cuentan con todo ello, no hacen este tipo de actividades que les permite organizarse y buscar de manera alterna las soluciones a los problemas que se tienen y poco a poco avanzar en lo necesario sin descuidar lo primordial que es el apoyo social. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tanlajás, el día de ayer miembros del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se encontraban jubilosos de poder acudir a lo que será la visita de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador, pero esta situación disminuyó ante la problemática de la falta de recursos, que origina que se tenga que trabajar ya que el comité estatal no aporta recursos para las necesidades básicas que existen en el municipio, sobre todo cuando en el comité se apoya a los ciudadanos con medicamentos, traslados y otras necesidades que no han sido cubiertas por la administración, y también sobre todo cuando el único médico que atendía a los pacientes que lo solicitaban en la administración era el ex alcalde Rafael Moreno Castellanos y que hace algunas semanas atrás estuvo a punto de sufrir un paro cardiaco que lo llevó hasta el Estado vecino de Tamaulipas en donde fue atendido durante varios días y ahora se encuentra en recuperación, argumentando la población Tanlajense que dicho padecimiento se derivó del estrés generado por el gran número de pacientes que diariamente se atendían en el lugar. Y es que en este sentido la falta de recursos ha sido un factor que ha lacerado al pueblo de Tanlajás cuando ni el apoyo de despensas se ha podido proporcionar, al menos no durante el presente año, generando con ello molestia en los estudiantes y que bien podría provocar que muchos de ellos dejen de estudiar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones