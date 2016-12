Apreciaciones La postura del regidor de seguridad pública en torno al trabajo que se ha venido desarrollando en la corporación no parece concordar con los resultados que percibe la ciudadanía, y es que en el tema de los atracos pareciera que no existe poder humano que los detenga, ya la gente tiene miedo de acudir a los cajeros automáticos a retirar dinero por miedo a ser asaltados. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Al menos dos eventos registrados no han sido atendidos frente a la presidencia por la falta de elementos policíacos, curiosamente donde habitualmente existe presencia policíaca lo que ha comenzado a generar nuevamente un sentimiento de hartazgo social que puede derivar nuevamente en una movilización para exigir que se ponga orden a esta situación. Una realidad es que se requiere de reforzar la corporación con más elementos, pero esto también requiere que pasen por el proceso de profesionalización que se requiere para que puedan tener un buen desempeño, lo que a su vez implica un gasto para la administración ante la falta del subsidio federal que se tenía anteriormente y que ha ocasionado que el edificio de seguridad pública se haya convertido en un elefante blanco por la falta de equipamiento. Una tormenta que se aproxima también es lo relacionado con el pago de los aguinaldos de los elementos ya que se había anunciado no serían los 90 días que están estipulados, sino una menor cantidad ya que el ayuntamiento se declara en imposibilidad de cubrir dicha cantidad a causa de los recortes presupuestales que se les ha estado aplicando a los municipios. Tras ser acusado por el presidente del comité directivo municipal del PRI de San Martín, el delegado para dicho municipio Antonino Rivera Pacheco responde que no existen favoritismo hacia ninguna de las figuras políticas que están contendiendo actualmente por el cargo, y que por el contrario se ha puesto un orden que no existía. Y es que por mucho tiempo se dejó a su suerte ese comité, ocasionando que pasara a convertirse prácticamente en una concesión y quien lo tenía lo usaba para beneficiarse a sí mismo dejando de lado el crecimiento y fortalecimiento de su estructura por lo que ahora pretende desestabilizar para generar posibilidades de negociar. En donde también se mantiene la expectativa es en el PRI de Tamazunchale en donde todavía no se ha podido llegar a un acuerdo en cuanto a la dirigencia de unidad, pero se sabe que se están analizando las conveniencias para cada sector en base a las negociaciones que se habrán de realizar y quien ofrece más posibilidades para eso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones