Pidió ponerse la chaqueta de guerrero, de guerrera, pero de gente fina, jamás de pelenoero que marca una diferencia entre un hombre común y corriente y un hombre fino que quiere a su pueblo. Dijo que en Ixmiquilpan son valientes, pero no somos peleoneros. Así inició un mensaje que envió al gobierno federal y del estado.

Consideró que la violencia ahuyenta al turismo y se le tiene que dar más y mejor imagen con unidad y tranquilidad en los pueblos. Refutó ese falto de patriotismo que por supuesto es mensaje para quien le quede a la medida, ejemplificando que la bandera representa la unidad de los mexicanos, que algunos saben y otros no, unos lo escuchan pero no lo viven y solo era un rito de cada inicio de semana. Pidió a los maestros y maestras ayudar a que los niños entiendan la unidad, la bandera como símbolo de unidad de los mexicanos, lo cual debe ser intensa, y criticó que algunos papás dan el juramento a la bandera que es símbolo de unidad y se pelean, se agreden, se matan, esos no tienen intereses comunes. Ya no tienen con quien pelearse y lo hacen con el mismo vecino. Esa gente no honra nuestra tierra, no honran nuestra bandera. Ese mensaje va dirigido sin duda a unos que se denominan patrióticos que andan echando a pelear a la gente.

El alcalde invitó al evento del día de hoy con la visita del gobernador del estado Omar Fayad, aclaró también la situación de quien le critica que está co optado con los priístas asegurando que confunden la sumisión con el respeto, el hombre corriente no alcanza a comprender eso y el hombre fino sale a convivir con todos y estimó que no tiene enemigos.

Otro tema es el ventilado por el regidor priista Roberto Chávez Hernández quien dijo revisa a profundidad el caso de Marco Antonio Martínez Quintanilla y que será en la siguiente sesión de cabildo donde se habrá de determinar su situación laboral. Refiere hay quejas y una acta ya levantada que pasó al cabildo donde les informan que no trabaja, entonces se le tiene que dar seguimiento legal al interior del cabildo.

Por otro lado el regidor de extracción priísta aseguró que el municipio estaba finiquitando a los ex regidores de la anterior administración, en la mejor de las actitudes se cumple con la ley, subsanando lo pendiente. Aseguró que Cipriano Chárrez dejó muchas cosas sueltas y tienen que darles una buena salida.

Ayer un fuerte ventarrón afectó en la escuela primaria Benito Juárez, se fue para abajo parte del techado generando daños y poniendo en riesgo a los niños, y este mismo viento afectó a los comerciantes del tianguis también. Los fuertes ventarrones generaron que la gente se pusiera en alerta en algunos puntos pues levantaron mucho polvo.

Las flores de Nochebuena son el símbolo por excelencia de la Navidad en México, por lo que la venta de esta flor es un negocio rentable para la temporada navideña, misma que ya se puede encontrar en diferentes establecimientos y florerías del municipio. Pero no solo es la noche buena, ya comenzaron las compras navideñas, a apartar el regalo, a buscar lo que se habrá de necesitar, a hacer planes para las celebraciones que se vienen de pre posadas y por supuesto las posadas, es tiempo de empezar a reflexionar sobre lo que se hizo en el presente año y las metas de lo que se busca hacer en el próximo año, se trata de una reflexión muy personal o de grupo pero hay que hacerlo. Las condiciones del país no son tan positivas, pero no por eso todos los que nos levantamos temprano cada día del año buscando hacer lo mejor de nosotros en el trabajo diario nos pondremos pesimistas, al contrario, es momento de sacar la casta y darle para adelante.

Un tema obligado en estas fechas es la seguridad pública en todo el estado, en Ixmiquilpan las corporaciones policiacas estatal y municipal están coordinando acciones en pro de frenar la delincuencia, un asunto hartamente difícil, pero tienen que hacer lo posible por estar pendientes en la zona bancaria, en la zona centro, en cada colonia los delegados deben implementar redes de comunicación de seguridad vía wathsap con sus vecinos y de esa manera vigilar a sus vecinos.

Se trata de temas importantes en el que se deben de apegar todas las corporaciones, federales, estatales y municipales, es momento de que esas coordinaciones que hacen mensual se dejen sentir, que se aprecie lo que en la mesa diseñan como estrategia.

La otra es el regreso de nuestros paisanos, no se le ha dado mucha difusión a la estrategia nacional, en donde los estados y municipios deben estar sumados a atender a los que vienen del extranjero, que finalmente hacen sus gastos en la zona y sin duda parte de lo mucho que circula en recursos proviene del paisano que trabaja en el extranjero.