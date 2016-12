En la sierra de Santiago Baldemar Orta continua atendiendo resultados prioritarios Durante la gira por la sierra de Santiago Centro el alcalde hizo arranques y supervisiones de las obras prioritarias de cuatro comunidades. El Presidente Municipal de Tamazunchale Baldemar Orta López inició esta semana de actividades con una gira de trabajo por la Sierra de Santiago, acudiendo a las comunidades de Coxotla, Santiago Centro, Xochiayo y Emiliano Zapata para dar inicio y supervisar las obras que la Administración Municipal realiza en cada localidad. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alcalde realiza gira de trabajo en la sierra, contra el clima En Coxotla Baldemar Orta López dio arranque a la ampliación de la red de distribución eléctrica, obra prioritaria de la comunidad en la que se invierten 637 mil 431.99 pesos para hacer llegar a más habitantes de la comunidad el servicio de electricidad. Entrevistado sobre el inicio de la obra en la comunidad de Coxotla, Juan Ezequiel Antonio Santiago expresó su agradecimiento por la atención a la solicitud de la obra pues dijo se mejorará el servicio de electricidad, beneficiando a las amas de casa, alumnos y sobre todo a pacientes que necesitan tener sus medicamentos en refrigeración. Posteriormente en la comunidad de Santiago Centro el Presidente Municipal recorrió la complicada vereda que conduce el sistema de drenaje a la construcción de la planta tratadora a donde desembocarán los drenajes. En el recorrido, Germán González Hernández reconoció la disposición del alcalde para atenderlos: “qué bueno que viene el alcalde, es de reconocerle que nos acompañe, que no le importe enlodarse ni la lluvia, aquí de verdad vemos el compromiso que tiene, porque nos da oportunidad de resolver algunas dudas directamente de él y para la gente eso vale mucho”. El alcalde continuó su recorrido dirigiéndose a Xochiayo, comunidad en la que dio arranque a la primera etapa de la obra de construcción del techado del espacio para educación física de la escuela primaria “Sixto García Pachecho” en la que se invierten 649 mil 997 pesos. Con esta obra se beneficia principalmente a los niños de la institución que podrán realizar próximamente y sin ningún problema sus actividades recreativas, cívicas, sociales y culturales en un espacio más apto y sin exponerse a la lluvia o al sol. Para finalizar el recorrido Baldemar Orta López arribó a la localidad Emiliano Zapata para iniciar con la construcción del muro de contención en el centro comunitario, dicha obra servirá para evitar deslaves en el costado que da hacia la carretera, sosteniendo y manteniendo firme el espacio donde se construirá el centro comunitario. Al final del recorrido y en entrevista el alcalde comentó: “Estamos haciendo estos recorridos manteniendo el compromiso de estar cercanos a la gente, como ven no sólo estamos haciendo arranques o inauguraciones, también estamos haciendo supervisiones de obras para saber cómo van de la voz de la propia gente. Las obras que se arrancan hoy son prioridad en las comunidades, y no importa si los beneficiarios son pocas familias como es el caso de Xochiayo, donde la obra es para aproximadamente veinte familias, pues la responsabilidad de nosotros es atender a las comunidades, barrios y colonias sin importar el tamaño, pues en todas hay necesidades, este primer año se pudo atender a algunas, el próximo serán otras y así estaremos realizando nuestro esfuerzo y las gestiones necesarias para que más familias vean mejoras en los lugares donde viven”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inspecciona Protección Civil Juegos mecánicos y puestos instalados para festejos guadalupanos Desconoce plazas y mercados fecha de colocación de puestos navideños Frío toma por sorpresa familias y estudiantes Sin presupuesto para adornos navideños Baldemar Orta López puede dar más para su gente: CLM