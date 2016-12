Baldemar Orta López puede dar más para su gente: CLM Remarcando que los momentos que más disfruta un presidente es ver la satisfacción de su gente por el apoyo brindado. Sabiendo que se puede dar más por la gente del municipio, después de haber visto los trabajos que se han logrado y la satisfacción de la gente, el expresidente de Chapulhuacán, reiteró que el Presidente Baldemar Orta López, es un hombre con vocación de servicio. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Carmelo López Mata, ex Presidente Municipal de Chapulhuacán Hidalgo. Carmelo López Mata, expresidente municipal de Chapulhuacán Hidalgo, afirmó que el Presidente, Baldemar Orta López, ha hecho un buen trabajo hasta el momento, pero que es una personas que busca más para su gente, y que es un hombre incansable, y que lo que más disfruta uno como Presidente es tener los agradecimientos de las personas que han recibido algún apoyo. “Estos son los momentos que te llevas en el alma, ya que incluso vale la pena los desvelos que se hacen, ya que también incluye dejar de estar con tu familia por atender las necesidades de la gente, porque quieres traer más beneficios a la población, y es muy bonito ver las caras de las personas las cuales te agradecen por el apoyo”, explicó. “En el tiempo que lleva trabajando el Presidente, Baldemar Orta López, he estado muy de cerca y he visto el gran trabajo y esa gran vocación de servicio que realmente al estar al frente del gobierno, que es algo que te ayuda mucho, pero aún puede conseguir más, ya que es un hombre incansable, que contento con lo que hace pero no satisfecho y busca poder llevarse más a su gente”, indicó. Externó que reconoce la gestión que el edil ha efectuado en las instancias de gobierno, donde gracias a las diversas reuniones con funcionarios, ha bajado recursos para beneficio de obras y apoyos diversos para la gente Tamazunchalense. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inspecciona Protección Civil Juegos mecánicos y puestos instalados para festejos guadalupanos Desconoce plazas y mercados fecha de colocación de puestos navideños En la sierra de Santiago Baldemar Orta continua atendiendo resultados prioritarios Frío toma por sorpresa familias y estudiantes Sin presupuesto para adornos navideños