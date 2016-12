Sin presupuesto para adornos navideños

Después de mucha especulación, si habrá o no árbol navideño, se dio a conocer que si lo estarán colocando en los próximos días, ya que se realizará el desfile de carros alegóricos de distintos planteles educativos y la participación de la casa de la cultura al termino del recorrido, así como el encendido del árbol, en donde se contara con la presencia del Presidente Municipal, Baldemar Orta López y su esposa Natalia Balderas Cardoza. No obstante, ante la carencia del recurso monetario, este 2016 no se ornamentará el Boulevard 20 de Noviembre y el Puente Metálico, hasta el próximo año que cuenten con material para poder arreglar el municipio. Por lo que piden la compresión de la población, ya que dicho departamento del ayuntamiento, no cuenta con el material para ornamentar como tradicionalmente se efectúa cada año.