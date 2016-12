Rescata a 58 huastecos de explotación laboral la PGR Se encontraban trabajando en el estado de Coahuila, donde los tenían sin comer y eran víctimas de maltrato y castigo, la PGR logró su rescate Tancanhuitz, S.L.P.- Esta sábado por la madrugada 58 personas víctimas de trata con fines de explotación laboral, fueron rescatados por la Procuraduría General de la República (PGR) de un rancho agrícola ubicado en el ejido “El Cambio” en el estado de Coahuila y los cuales llegaron a sus comunidades en nueve municipios de la región huasteca. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Jornaleros huastecos rescatados or la PGR “En un operativo que comenzó en Torreón, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) a través de la Comisionada Gloria Serrato Sánchez encargada de la región Huasteca en nuestro estado, organizó la ruta de atención y acompañamiento, para la cual se logró una buena coordinación con la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno a través del Instituto de Migración, las presidencias municipales de Matehuala, Tamazunchale, Tancanhuitz, Aquismón, Xilitla, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa y Axtla de Terrazas de donde son originarias estas personas, declaró la coordinadora de atención a víctimas con sede en Tancanhuitz Gemima Hernández Andrade. Y fue mediante los trabajos de la CEEAV que desplazó a personal de Trabajo Social, Asesoría Jurídica en los municipios de Matehuala y Tamazunchale, que se encargaron de los trabajos de ingreso a territorio potosino en donde se comprobó el estado de salud así como si situación psicológica, en donde además se les otorgó apoyo de alimentación gestionado con la presidencia municipal de cada lugar, ya que estos durante su estancia solamente comían dos veces al día “en Tamazunchale se les proporcionó transporte para trasladarles a sus comunidades en los 9 municipios huastecos de donde son originarios” dijo. Los 58 trabajadores eran obligados a trabajar horas extras sin descanso y estas no les eran pagadas y en ocasiones hasta eran castigados por querer descansar al menos cinco minutos, lo cual hubiera continuado de no ser por una llamada anónima registrada en el mes de septiembre con la cual se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la PGR, que tras dar con los jornaleros procedieron a las acciones de rescate correspondientes. Las dependencias correspondientes procedieron a llevar a cabo el convenio de pago de las horas laboradas a los trabajadores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apoyo a los antorchistas brinda el ayuntamiento SS mejora atención a mujeres embarazadas Planean trabajo oficinas municipales para el 2017 Vacaciones aprovechadas para capacitar a adultos Preparan instalación comercio navideño en la plaza principal