Aseguran que apoyos no son solamente para militantes morenistas Con recurso propio, ayudan y trasladan a la gente que más lo necesita. Tanlajás, S.L.P.- Tras darse a conocer por parte de los miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la asamblea del fin de semana, que la necesidad en medicamentos y traslados es grande, reconocieron la falta de apoyos que se brindan por los dirigentes de su partido. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios “Aquí no les preguntan de que partido vienen, si hay recurso se les apoya y si es de traslados se buscan opciones”, morenistas. Durante la asamblea el comentario y queja principal es la falta de apoyos en medicamentos, traslados y atención médica a la ciudadanía, “es cierto que han llegado gente que pide atención para traslados y les dicen que tienen que programarlos para cuando vayan los demás para no dar tantas vueltas, que los traslados solos se brindan dos por semana”, señalaron los morenistas, Francisco Cruz Martínez y Oscar Martínez. Aseguraron que muchos de los pobladores han acudido con las organizaciones partidistas como MORENA, donde han sido apoyados dentro de lo posible sin preguntar el partido al cual pertenecen, “aquí no les preguntan de que partido vienen, si hay recurso se les apoya y si es de traslados se buscan opciones, a veces son trasladados en los autos particulares de los compañeros sin apoyo de gasolina ni nada, solo por servir a la gente que realmente lo necesita”, comentaron. “Es complicado no poder colaborar de la mano con la administración, porque de ese modo podríamos generar mayores apoyos a la gente, sin mirar de qué color son o a que religión pertenecen, solo por apoyar, nosotros no contamos con recursos más que propios, porque ni del Estado tenemos”, aclararon. Remarcaron que su compromiso es de seguir trabajando con la gente dentro de sus posibilidades, “sin condición alguna, solo por el poder servir a la gente que así lo requiere”, puntualizaron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por señal de telefonía renace la esperanza Presentaran escrito para reparación de camino Obras elefante heredaron a la administración en plantas tratadoras de aguas: Domingo Iniciará novena a la Virgen Guadalupana Priistas se sienten marginados por nueva dirigencia