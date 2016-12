Exhorta alcalde a la no violencia entre hermanos indígenas Invita Pascual Chárrez al encendido del árbol con el gobernador del estado, Omar Fayad, el día de hoy a las nueve de la noche. Ixmiquilpan, Hgo.- Al Inaugurar una obra denominada contra la “no violencia” en San Javier, en donde dejó en claro que debe cambiar Ixmiquilpan no solo de palabras, sí de hechos y aseguró, “No podemos vivir en nuestra casa dentro de un ambiente hostil, no podemos vivir siendo grosero y peleonero, no podemos vivir así; A veces hasta tonto por confrontarnos entre hermanos”. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios “Hay actores que le abonan, que no le importa que sufra el pueblo con tal de ser ellos protagonistas”, señaló Pascual Chárrez. Invitó a inaugurar esta obra de la no violencia y peleonero, “que terminemos con ese ambiente de violencia. Pongámonos la chaqueta de guerrero, de guerrera, pero de gente fina, pero jamás pelenoero que es diferente. Hay una gran diferencia entre un hombre común y corriente y un hombre fino que quiere a su pueblo. En Ixmiquilpan sí somos valientes, pero no somos peleoneros. Dígales que tenemos los brazos abiertos y el corazón en la mano para la gente que nos viene a dar vida al pueblo”. Remarcó “El turismo viene a dejar dinero a mantener a las familias, por lo tanto tenemos que darle la mejor imagen, la unidad y tranquilidad de nuestros pueblos”. Luego se fue al tema del patriotismo ejemplificando que la bandera representa la unidad de los mexicanos, que algunos saben y otros no, unos lo escuchan pero no lo viven y solo es un rito de cada inicio de semana. Pidió a los maestros y maestras ayudar a que los niños entiendan la unidad, la bandera como símbolo de unidad de los mexicanos, lo cuál debe ser intensa “Como es posible que los papás de algunos niños dan el juramento a la bandera que es símbolo de unidad y se pelean, se agraden, se matan, esos no tienen intereses comunes. Ya no tienen con quién pelearse y lo hacen con el mismo vecino. Esa gente no honra nuestra tierra, no honran nuestra bandera”. Se dirigió a esa gente y aseguró que no honran la bandera quien solo repite palabras pero esa gente dice por un metro de terreno se golpean, se maltratan, se maldicen “Ayúdenme, somos más los que vivimos en paz, somos más los que queremos la paz y tranquilidad de Ixmiquilpan. Los barbacoyeros esperando al turismo, los vendedores de frutas, hortalizas, el mole que venden, sus balnearios los preparan con entusiasmo para vivir bien, los pulqueros y usted cree que va a venir la gente si los espantamos, pues no”. “Yo no quiero la paz de los panteones, quiero la paz de manera civilizada, recordó que en La Lagunita habrá otro balneario y en el Dadho y el Tepathé y era portándose bien, caminando bien. Vamos a salir adelante, luchamos para que fluyan los recursos, tenemos previsto 2 mil 200 millones de pesos, es mucho dinero, merecemos vivir en paz. Si yo solito canto esta canción me apagan el canto, pero si ustedes la sociedad me ayudan, se tiene que imponer la paz y tranquilidad”, señaló. Luego hizo una alusión personal “hay dos tres que no les cuadra que siente a los regidores ahí enfrente, hay dos tres que quieren que seamos solo Pascual y ellos los mandamás, pero ahí está la gente importante que me ayuda, si Ixmiquilpan sale adelante es el trabajo de nosotros, tenemos como sacrificarnos y no vamos a estar quietos hasta que Ixmiquilpan sea la potencia número uno en economía”. En entrevista esa alusión personal que realizó la diluyo de manera más clara “coincidentemente se acerca la navidad, hay que comentarle a todos los ciudadanos mantener la paz y unidad hacia la no violencia. La semana pasada en Pachuca uno de nuestros pueblos contra su mismo pueblo, eso no puede seguir pasando. Hay actores que le abonan, que no le importa que sufra el pueblo con tal de ser ellos protagonistas, de que lo pongan en las cámaras”. “Hoy viene el gobernador del estado, Omar Fayad, están invitados todos y comentarte, que confunden la sumisión con el respeto, el hombre corriente no alcanza a comprender eso y el hombre fino sale a convivir con todos y yo no tengo enemigos”, sostuvo. Recordó que el encendido del árbol navideño se trata de un acto cívico, Ixmiquilpan es parte del estado mexicano y debe funcionar como un solo organismo, yo no puedo desligarme de eso, nos corresponde como patriotas defender esto que nos ha costado a todos. Recordó que los abuelos de todos lucharon por tener un México mejor y no se pueden apartar de ese principio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Colombia visita Ixmiquilpan Ixmiquilpan pionero en modelo de Policía Turística Firman convenio “prosperidad para el Valle del Mezquital” El sol sale para todos Forrajeros piden cuidar El mercado local