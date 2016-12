Piden el apoyo de la gente para encontrar a una mujer; se fue al norte y no regresó Familiares la buscan ya que su hermano se encuentra convaleciente en un hospital HIDALGO | Huautla 0 Comentarios La mujer fue identificada como Julia Pérez Rivera. Frase: Desde hace ya vario años la mujer se fue a radicar a la Monterrey y desde entonces la familia perdió contacto con ella; ahora su hermano se encuentra convaleciente y su deseo es verla de nuevo. Huautla, Hgo. – Vecinos de la comunidad de Ahuehuetl se encuentran solicitando el apoyo de la ciudadanía en general, para encontrar a una persona del sexo femenino quien desde hace varios años se trasladó a la ciudad a la sultana del norte, Monterrey, y desde entonces no se tienen noticias de ella. De acuerdo a los datos proporcionados por los mismos familiares, la persona responde al nombre de Julia Pérez Rivera, quien radica en dicha ciudad del norte del país desde hace varios años, pero también desde hace ya mucho tiempo que perdieron el contacto con ella y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Lo anterior fue informado ya que en días pasados uno de sus hermanos tuvo un fuerte accidente en un municipio del estado vecino de Veracruz y en estos momentos se encuentra convaleciente en un hospital y su deseo es ver a su hermana de nuevo. De esa forma, pidieron que se le diera difusión a la fotografía de la mujer, asimismo pidieron el apoyo de la gente, compartiendo la imagen sobre todo en las redes sociales para ayudar a encontrarla. De la misma manera, también externaron que podría estar en la ciudad de Huejutla, ya que algunos vecinos afirman haberla visto por las calles de la zona centro, sin embargo, hasta el momento no tienen confirmado esa noticia y esperan el apoyo de la gente para poder localizarla. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Proyectos de hortalizas, un beneficio que ha dado resultados positivos Conmemoran Día Internacional de la Acción contra el Sida Cada vez son menos las personas que consumen productos del campo local Genera inconformidad cierre de tramo carretero Llevan a cabo actualización del padrón de PROAGRO