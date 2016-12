Espejeando A punto de cumplir los primeros cien días de gobierno ya es posible percibir el estilo y las formas de hacer gobierno de algunos presidentes municipales, unos, tratando de imprimir su toque personal. Pero más que nada esforzándose por marcar las diferencias con quien les antecedió en el cargo y que no en pocas ocasiones trataron de descarrilar sus candidaturas y hasta sus campañas, con tal de tumbarlos de verdad o al menos intentar condicionar su llegada, con acciones perversas y egoístas, impropias de políticos supuestamente democráticos y respetuosos, de los tiempos y la institucionalidad. Una institucionalidad que no alcanzaron a entender y mucho menos aceptar en poco más de 5 años que ejercieron el poder y fueron gobierno. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Sobran ejemplos; Xochiatipan, donde el ex alcalde y ex diputado local panista Prisco Manuel, no escatimó esfuerzos ni recursos con tal de impedir que su primo hermano, el actual presidente municipal, Manolo Gutiérrez, participara como candidato a la presidencia municipal por el PAN, en ese lugar; la cerrazón y egoísmo de Prisco Manuel, fue tal que derivó en una denuncia ante los órganos federales electorales, mismos que al final otorgaron el fallo en favor del hoy joven edil Xochiatipense, quien contra viento y marea y sobre todo el tiempo, al final ganó, para sorpresa de propios y extraños. Evidenciando que desde un principio le asistía la razón y fue el prospecto más adecuado que su partido, el PAN, tenía para ese municipio, pero que sin embargo el capricho, la intransigencia y el berrinche de unos de sus propios correligionarios estuvo a punto de mandar al carajo un virtual triunfo de su partido tan necesitado de esos y otros triunfos que le permitieran un resurgimiento político electoral. Huautla es otro de los municipios donde el propio ex alcalde Felipe Juárez, quien llegó al poder más por los irreconciliables intereses de la izquierda, que tal parece viven una eterna crisis de identidad en ese municipio, que por el partido de la ambigüedad que fundó Dante Delgado Ranauro, Convergencia, y que de igual manera hizo todo lo habido y por haber, con tal de que la candidata de la coalición Panal, PRI, hoy alcaldesa en funciones, no llegara. Porque el bueno para Juárez Ramírez siempre fue su director de Obras Públicas. Huazalingo tampoco fue la excepción de cómo se puede hacer una revoltura ideológica, que confunda, que prometa cambios y al final se quede exactamente igual y donde todos terminaron contentos, porque cada uno de los candidatos tuvo la oportunidad de sudar sus propias calenturas y vivió en carne propia la experiencia de paladear hasta la última ración de una democracia pulverizada por sus ambiciones personales y falta de oficio político. Ya de por sí con todo esto ese municipio pronosticaba una situación en extremo compleja, ahora agregándole el ingrediente de un supuesto desencuentro de los dos ex alcaldes perredistas, aunque Héctor Martínez Galindo cambió de caballo a medio río, terminó en Morena, mientras la figura de la edil Mily, aseguran sus allegados que cada día se desdibuja por la nociva influencia de Fermín Gabino, que no mas no acepta vivir alejado del poder y de lo que todo esto representa, continuará…. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando