Espectáculos retira de postes la publicidad no autorizada El Departamento de Anuncios y Espectáculos retiró publicidad que pega la gente en los postes y paredes, las cuales no contaban con permiso Revisando la publicidad, diseminada sobre el municipio y cotejando sobre su autorización y su lugar de colocación, la Dirección de Anuncios y Espectáculos en cumplimiento a la Ley retiró el día de ayer, todo tipo de publicidad que no había cumplido con requisitos para su colocación pública. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Personal del Departamento de Anuncios y Espectáculos retirando la publicidad no autorizada de los postes del municipio. Fue durante la tarde de ayer que personal de la Dirección de Anuncios y Espectáculos, realizó un recorrido por el centro del municipio, para retirar la publicidad obsoleta de diferentes postes, que son los lugares ´referidos por comerciantes para pegar sus papeletas, pero estas no habían procesado un permiso con anterioridad, para su colocación, ya que se tiene que realizar un trámite con diferentes áreas, para que el Departamento de Anuncios y Espectáculos pueda extenderles el permiso. Juan Manuel Rea Rincón, director del Departamento de Anuncios y Espectáculos, manifestó “estamos retirando la publicidad que no cuentan con autorización del Departamento de Anuncios y Espectáculos, publicidad obsoleta que pega la gente en los postes y paredes, ya que deben de contar con un permiso, y nos encontramos con anuncios que sí han pasado al departamento a pedir su permiso y se les ha entregado después de haber realizado todos los trámites correspondientes, pero nosotros no nos hacemos responsables si lo pegan en un poste de teléfono, de Comisión Federal o en un particular, para esto deben de conseguir el permiso de los particulares, lo único que Anuncios y Espectáculos les pide es que el lugar donde peguen los anuncios no obstaculicen la visibilidad de los peatones y automovilistas”. Añadió que “nos encontramos con personas, comercios y organizaciones que han pegado publicidad sin el permiso y les se están tomando los teléfonos para que pasen al departamento de Anuncios y Espectáculos y platicarles de la Ley Fiscal para que realicen los trámites correspondientes”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trámites y servicios varados por colapso de red telefónica Líder sindical del SNTE se reúne con delegados Aprueban incremento de Presupuesto a delegaciones Integrantes del Sindicato Independiente de trabajadores tomaron oficinas de Finanzas Inspecciona Protección Civil Juegos mecánicos y puestos instalados para festejos guadalupanos