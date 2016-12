Apreciaciones Una alerta generalizada ha provocado el que se hayan detectado billetes falsos en Ixmiquilpan, no es un asunto novedoso, pero ante la llegada de la temporada de compras se presume se habrá de complicar si los comerciantes no asumen las medidas preventivas. El llamado ya se hizo por este medio de comunicación en el cual algunos comerciantes piden a sus compañeros extremar precauciones y tener un lápiz adecuado para revisar el papel moneda o un aparato especial para evitar ser estafados. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El tema ya es un problema generalizado y es mejor se tomen medidas apremiantes, aparte dar a conocer a las autoridades alguna denuncia, porque no basta con venir al periódico a dar a conocer esta irregularidad, se necesita que las corporaciones tengan conocimiento y se tomen las precauciones necesarias. Por otro lado en Alfajayucan siguen reventando los errores de Oscar Ángeles, ahora fue el cierre del rastro municipal, se trata de que en la administración anterior el rastro fue percibido de que revisara y rectificara observaciones realizadas a este centro de matanza, ante la no entrega del alcalde de esa documentación, ayer la COPRISEH llegó a clausurar el establecimiento. Las revisiones que se realizan a los centros de matanza no son otra cosa que verificaciones constantes de la dependencia responsable de verificar el buen funcionamiento, se sabe que en todo el estado hay serias deficiencias en estos lugares y pues poco caso le hacen los alcaldes a un tema tan delicado que tiene que ver de manera directa con la salud pública. El alcalde Toribio Ramírez habrá de asistir el día de hoy a Pachuca para asegurarse de que esto no vuelva a pasar y comprometerse a subsanar las observaciones realizadas a la anterior administración. El rebote de las irregularidades de Oscar Ángeles, siguen siendo un factor en este municipio que ha dejado marcado por lo mal que se trabajó en la anterior administración. Hoy el gobernador del estado Omar Fayad Meneses y el alcalde Pascual Chárrez encenderán el árbol navideño y con ello se espera que los ánimos de su hermano el legislador se tranquilicen en el municipio; mucho se comentó que quiere seguir gobernando Ixmiquilpan, solo que aún no le cae el veinte que su tiempo ya caducó, que su tema está en el congreso del estado, pero acostumbrado a manipular aun pretende seguir viendo a Ixmiquilpan como la mina que le dio muchas $atistacciones, que alguien le diga que ya no es alcalde, que su tiempo de poder en el municipio ya se acabó. En una modalidad distinta en actitud de gobierno Pascual Chárrez recibe al mandatario hidalguense con la intención de que los mensajes de buenaventura y de paz se homologuen en el municipio de Ixmiquilpan. Son temas muy importantes en el que se viene una cascada de buenos deseos para todos los ciudadanos. Por otro lado Pascual Chárrez Pedraza está definiendo su rumbo de gobierno, se sabe que llegó por ACCIÓN NACIONAL pero el contraste en su forma de gobernar dista mucho de lo que su hermano le dejó como herencia, se aprecia mucho que Pascual no solo ha enviado un mensaje distinto y más conciliador, sino que su cercanía con el Senador Isidro Pedraza lo pueda llevar por un camino insospechado -más amarillo- mencionan muchos, se trata de que esa disyuntiva al interior del gobierno municipal no se aclara, sin son azules o amarillos. Si bien la amalgama política fue para llegar por el albiazul, no se aprecia a la gente de esta administración algún color de amor al azul, así que veremos que señales pudieran venir del actual gobierno municipal, que nos puedan dar más claridad con el color político que realmente representan. La falta de criterio de Miguel Mundo en el departamento de Reglamentos y espectáculos sigue siendo un notorio factor. Como que no tiene un asesor que realmente entienda los criterios a utilizar para las tomas de decisiones, que alguien le ayude y es que el caso de los boleros es real, es un error garrafal, los boleros son un factor de servicio, no de comercio y es ahí donde su determinación errónea está afectando a trabajadores. El retirarlos de sus espacios por el encendido del árbol contraviene con buscar ayudarlos, primero por que entre más gente mayor apoyo reciben ellos de su trabajo, y reiteramos, ellos no son un factor totalmente comercial, son un factor de servicio en el que lejos de alejarlos de estos eventos deben pronunciarse por ayudarlos y buscar la manera como apoyarles. Ahí el titular de desarrollo económico debe ayudarle al director de reglamentos a entender dónde están los factores comerciales ambulantes y en dónde se ubican los factores de servicio, como es el servicio de taxis y boleros, estos deben tener consideraciones, por estar en vía pública se entiende que se muevan los taxis, pues tienen que trabajar, pero el sector de boleros también es un servicio público que debió haber sido considerada su labor de manera normal. En la pasada visita de Cipriano Chárrez a Capula, el sábado pasado, como es su costumbre agresiva, envió a su gente a retener a dos funcionarios de obras públicas. Cuando los trabajadores de obras públicas llegaron a esa comunidad para el arranque de una pavimentación frente a la telesecundaria, estaban bajando el sonido y las lonas, al lugar llegó el delegado y les dijeron que no podían colocar la lona del alcalde Pascual Chárrez, el delegado regresó con gente y quitaron la lona, pero dejaron el sonido. A los pocos minutos llegó Cipriano y Pascual y se atrevieron a pedirle al alcalde se retirara, al comenzar a subir las cosas los empleados, les pidieron que dejaran el sonido y que no iban a dejar que se fueran los empleados de obras públicas, la gente de Cipriano dijo que no tenían la culpa que solo cumplían órdenes del legislador. No si el legislador trae rabia (en el término coloquial).