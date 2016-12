¡Profesor denuncia despido injustificado! Salvador López Lugo asegura que faltó por enfermedad y que el Comité de padres de familia desconoce de ésta situación, además dice necesitar su empleo. Ixmiquilpan, Hgo.- Este martes Salvador López Lugo, quien dijo laboraba como profesor de inglés en la Telesecundaria No. 396, ubicada en la comunidad del Nith, acudió a nuestra redacción para denunciar que fue víctima de despido injustificado por parte de los directivos de esa institución. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios “Yo necesito de este empleo porque tengo gastos que pensaba cubrir con el pago de mis honorarios”, indica el profesor. En una entrevista formal con Salvador López Lugo comentó, “yo estuve prestando mis servicios como profesor de inglés desde el mes de Septiembre, pero la semana pasada tuve problemas de salud por lo que me vi imposibilitado a asistir a impartir clases el día jueves, no le avisé a mi Director de inmediato pero posteriormente el día viernes le dije al Sub Director, el cual me dijo que el día lunes hablábamos. Para esto, yo me presento el día lunes como habíamos quedado para impartir mis clases sin embrago me llega el aviso de que el director quería hablar conmigo, acudí a su llamado en donde me solicitó las calificaciones de mis alumnos y me notificó que estaba despedido; le expliqué mi situación y le comente que necesitaba culminar los proyectos del mes de diciembre, así como entregar las calificaciones que me estaba solicitando por lo que le pedí una oportunidad para terminar el mes de diciembre pero ante esta solicitud él se negó. Mi autoridad Directiva mandó llamar a una maestra y me pidió que yo le entregara las calificaciones, ya que ella le daría continuidad a mi trabajo y me ofrecía $100.00 pesos por mi día; para mí esta situación es injusta por lo que acudí a Derechos Humanos los cuales me asesoraron y me aconsejaron que acuda con los padres de familia, ya que son ellos los que se encargan de pagar mis honorarios, yo cobro $1,100.00 pesos semanales”. López Lugo asegura que el comité de padres de familia desconoce de ésta situación, así mismo que este despido es injustificado ya que él estaría impartiendo clases todo el mes de diciembre, “yo necesito de este empleo porque tengo gastos que pensaba cubrir con el pago de mis honorarios y ahora repentinamente mis directivos solo me dicen que ya no puedo presentarme a laborar, lo cual considero injusto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Juegos Nacionales de Primaria Indígena Cobaeh Orizabita Festeja Navidad Levanta la mano Hugo Mendoza para el PRI municipal Reportan falta de alumbrado público Exhorta alcalde a la no violencia entre hermanos indígenas