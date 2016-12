Reportan falta de alumbrado público Ixmiquilpan, Hgo.- En una denuncia ciudadana por vecinos de Avenida Hidalgo, reportaron la falta del servicio de alumbrado público de esta misma calle, en donde manifiestan que su preocupación se ve incrementada debido a que de noche es una calle solitaria además de que en fin de semana, los conductores circulan por la misma a exceso de velocidad. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Se quejan vecinos por la falta de alumbrado, lo que genera un clima de inseguridad en el sector. “Es de importancia que las lámparas estén en buenas condiciones, ya que esto da seguridad a las personas que circulan en esta avenida, sin embargo ya son varios días desde que la lámpara dejó de funcionar y aún no hay una persona encargada que solucione este problema, por lo que pedimos que se le dé el mantenimiento debido a las lámparas que no prenden, ya que con esto se aleja a los vándalos además de que son necesarias no solo para nosotros como vecinos, sino para la ciudadanía en general”, comentó la vecina Margarita Martínez. Ante la deficiencia en la prestación de este servicio los vecinos se mantienen en alerta y preocupación, ya que con anterioridad se han suscitado accidentes automovilísticos por la falta de alumbrado, así como vandalismo y robos a casa – habitación, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes den pronta solución a esta problemática. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Juegos Nacionales de Primaria Indígena Cobaeh Orizabita Festeja Navidad Levanta la mano Hugo Mendoza para el PRI municipal Exhorta alcalde a la no violencia entre hermanos indígenas Colombia visita Ixmiquilpan