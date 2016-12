¡Suspenden el rastro en Alfajayucan! No fueron subsanadas las observaciones realizadas a la administración pasada. Alfajayucan, Hgo.- Elementos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo de la Secretaría de Salud, instalaron los pegotes de suspendido al Rastro municipal, en tanto no se corrijan las observaciones realizadas al centro de matanza en la pasada administración municipal y que ahora les fue rebotada una sanción significativa ante la falta de atención al lugar. Alfajayucan | Alfajayucan 0 Comentarios Suspenden actividades del rastro municipal por parte de autoridades sanitarias. De acuerdo con la información en poder de Zunoticia, fue la mañana de ayer que la supervisión llegó al centro de matanza y mostrando una serie de observaciones realizadas hace cuatro meses atrás, cuando aún fungía la anterior administración de Oscar Ángeles; información que no habría sido entregada a la actual administración, lo que generó que no se encontraran subsanadas las observaciones sanitarias correspondientes, provocando la suspensión temporal del inmueble. La suspensión fue fundada y motivada en la Ley de Salud en el estado, dentro del expediente b83AALD1-6131058/043200, el acta número PS2042. El presidente municipal, Toribio Ramírez se entrevistará con las autoridades de salud para comprometerse subsanar las observaciones que le fueron hechas cuatro meses atrás a la administración municipal y de esa forma recuperar la apertura del inmueble para continuar con las labores de matanza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Antorchistas solicitan obras al Alcalde Festejan día naranja Con mega zumba A días de cómputo Candidata deserta ¡No hay problema por el pago de aguinaldos! El PVEM busca acercarse a la gente