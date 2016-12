Postes provisionales por las fiestas patronales, quedaron a media calle Axtla de Terrazas, S.L.P.- Después de terminadas las fiestas patronales de Santa Catarina de Alejandría, los postes que fueron instalados de manera provisional para que los comerciantes y juegos mecánicos se conectaran a la energía eléctrica, no han sido removidos, ocasionando tráfico vial en plena zona centro. Axtla | Axtla 0 Comentarios La Comisión Federal de Electricidad, ni se inmuta ante los congestionamientos viales en la zona centro, pues no ha removido tales postes. Ante esta situación transportistas que pasan por la calle 5 de Mayo esquina Benito Juárez, y 5 de Mayo esquina con Ignacio Zaragoza, externaron su molestia ante dicha situación, pues se encuentran obstaculizando el paso vial. “Hay filas de vehículos estacionados del lado derecho, y del otro a un metro aproximadamente se encuentra el poste, en la ‘mera’ esquina, lo cual, al doblar y tratar de incorporarse a la circulación nos afecta, pues el espacio está muy reducido, esos postes parecen saleros, en medio y estorbando”, afirmaron automovilistas y transportistas en la cabecera municipal. Agregaron, estar en el entendido que estos postes se colocan para que los puesteros que asisten a realizar sus ventas durante las fiestas patronales de Santa Catarina de Alejandría no se cuelguen de los que ya están y que esto ocasione una sobrecarga, pero las fiestas tiene poco más de una semana que terminaron y hasta el momento siguen en los sitios antes mencionados y ni las luces del personal de la CFE a que acuda a removerlos. Ante ello, hicieron un llamado al Superintendente de la CFE Rodrigo Rodríguez Campillo para que ponga manos a la obra y en breve los retiren y de esta manera, no conflictúen más el tránsito vial. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Caos total por fallas del internet Instalarán acervo móvil bibliográfico en primarias 100% de descuento en multas y recargos en pago de prediales La población es quien juzga trabajo del alcalde: NAY Regidores aún no piden su bono navideño