Trámites y servicios varados por colapso de red telefónica En Telecom las personas de la tercera edad permanecieron parados durante horas en espera de recibir su pago Largas filas formaron personas de la tercera edad para poder cobrar el recurso del pago del programa social 65 y más, esto debido a que el servicio de telefonía celular y de internet colapsó la mañana de ayer evitando que personal de Telecom pudiera ingresar al sistema bancario para realizar las transferencias. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Una larga fila de personas de la tercera edad permanecieron paradas a fuera de Telecom Desde aproximadamente las 11:00 la señal de telefonía celular y de internet tanto vía de datos como línea telefónica, ocasionando que prácticamente todas las telecomunicaciones quedaran inservibles, generando desde molestia hasta desesperación en los usuarios al no poder tener contacto con familiares y colaboradores de trabajo. Sin embargo donde se pudo percibir un mayor impacto fue en las afueras de las instalaciones de la empresa Telégrafos de México en donde se formó una larga fila de personas de la tercera edad en espera de poder recibir el pago de su apoyo del programa 65 y Más, debido a que no había ingreso al sistema financiero para poder realizar los pagos. Señalando algunas de las personas, que provenían de comunidades retiradas del municipio y tenían ya varias horas en espera de poder cobrar su dinero pero la fila no avanzaba además de estar de pie pese a su avanzada edad ya que estaban esperanzados a poder recibir el apoyo que es con lo que cuentan. La señal se restableció cerca de las 18:00 con lo que las comunicaciones tanto telefónica como de internet se normalizaron, sin embargo las operaciones bancarias tuvieron que esperar hasta el día de hoy a que abran las sucursales.