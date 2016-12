Critica comerciante que el Cabildo reciba en este mes 100 mil pesos Piden comerciantes les dejen “juntar” su propio aguinaldo instalandose desde el 12 de diciembre hasta el 2 de enero en el tradicional tianguis navideño. El comerciante y líder del tianguis “Miguel Jiménez Ledezma”, Gregorio Olguín Monarca, calificó como injusto que los 15 integrantes del Cabildo entre ellos los 12 regidores, las dos síndicos y el alcalde, recibirán en este diciembre más de 100 mil pesos por concepto de su compensación mensual y el aguinaldo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CADA UNO DE LOS INTEGRANTES del Cabildo, recibirán más de 100 mil pesos en este mes de diciembre de 2016 Lo anterior lo expresó tras dar a conocer que ya enviaron a la Dirección de Comercio del Municipio, la petición para instalar el tianguis navideño en las calles aledañas a la zona de mercados, del 12 de diciembre al 02 de enero del año entrante, solicitud que está en análisis del titular de esa área. Este mes de diciembre dijo, es la oportunidad para los comerciantes locales de recuperarse de las malas ventas que sufren en el resto del año, y es la esperanza para saldar sus deudas y si les sobra, sería como su aguinaldo. “Nosotros no tenemos aguinaldo, no tenemos nada, ni prestaciones, no como los regidores que cada uno se va a llevar 114 mil pesos de aguinaldo y de bonos y nosotros apenas vamos a ver si nos lo ganamos, todavía falta ver porque tenemos mucha competencia” expresó el comerciante. Consideró que es injusto que los regidores y síndicos “sin hacer nada, nada más por levantar la mano se ganen 114 mil pesos cuando hay muchas calles que están sin arreglar y en vez de meterle a eso, se lo llevan ellos” añadió. Olguín Monarca comentó que deberían de quitarles esa dieta y compensaciones a los integrantes de Cabildo “porque hay muchas cosas que faltan, arreglo de calles, alumbrado público”. Por último, informó que entre 150 y 180 comerciantes integran el tianguis “Miguel Jiménez Ledezma” que se instala sobre las calles Porfirio Díaz y Negrete los sábados después del mediodía y se retiran los domingos por la noche. A ellos se suman los vendedores de la zona tének más los cerca de 100 comerciantes que conforman el tianguis de la calle “Abasolo” representado por Mercedes Zamorano. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde entrega 687 becas a estudiantes Hasta el sábado quedará lista decoración Navideña si no se presentan inconvenientes Sindicato impidió el acceso de la directora al CECATI 98, pero se mantuvieron las clases Denuncian a Ballesteros ante la CEDH Denunciarán y pedirán cese de la funcionaria del INDEPI