Sindicato impidió el acceso de la directora al CECATI 98, pero se mantuvieron las clases Claudia Lorena Rodríguez señala que todas las acusaciones en su contra se deben a que puso orden en el plantel El representante del Centro de Trabajo 120 de la Sección 26 del SNTE José Luis Cisneros Olvera, impidió la mañana de ayer, el acceso al CECATI 98 a su directora Claudia Lorena Rodríguez Saucedo tras un acuerdo tomado en asamblea como una medida de presión para pedir su salida del cargo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA DIRECTORA INTENTÓ ingresar al plantel pero le fue impedido por José Luis Cisneros Olvera del SNTE Lo anterior se dio luego de que la tarde del lunes, alumnos de Mecánica Automotriz se quejaron de la directora por no proveerles de profesores, material, equipo y herramientas para realizar sus prácticas y cobrarles altas cuotas escolares. En respuesta Rodríguez Saucedo expresó que, de septiembre a octubre de este año, entraron en proceso de jubilación tres profesores de electricidad, mecánica automotriz y soldadura y será hasta marzo cuando se lance el concurso para sustituirlos mientras tanto, el plantel contrata a asesores externos y es por eso que el pago se incrementa porque su salario no lo absorbe el plantel sino los alumnos. En el caso de mecánica automotriz, dijo que el profesor recién jubilado dio clases por 30 años y en ningún momento se quejó de falta de equipo, y que el asesor externó que lo está sustituyendo es el vigilante de fin de semana a quien se le dio la oportunidad de dar clases. Añadió que en ningún momento se les ha impedido a los alumnos introducir sus vehículos para hacer las prácticas siempre y cuando llenen un formato para el registro para un mayor control. Relató que hace tiempo, detectó que alumnos fumaban dentro del taller, también que el profesor de mecánica y vigilante del fin de semana, introducía vehículos al CECATI para repararlos, entre otros irregularidades más que se ha topado y ha intentado poner orden, cree que por ello se haya orquestado la queja en su contra.