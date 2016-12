Denunciarán y pedirán cese de la funcionaria del INDEPI

Lo anterior fue dicho por Miguel Ángel Guzmán Michel asesor legal de los comuneros de la Nueva Palma quien en compañía del gobernador tradicional Trinidad de la Cruz y del representante del consejo de ancianos Eusebio Castillo, acudió a la Plaza Principal. Acusó que Ana Marcela Sánchez Flores secretaria técnica de la consulta indígena, entró por la fuerza en la comunidad respaldada por seis patrullas de la Policía Estatal en La Palma a la cual acudieron personas beneficiadas con programas sociales amedrentadas de que si no acudían, no les darían esos apoyos. Por tal motivo adelantó Guzmán Michel, interpondrá una denuncia penal contra dicha funcionaria, pedirán se declare nula esa consulta y que se cese a dicha servidora pública. “Acudiremos ante la CNDH y a la Corte Interamericano de Derechos Humanos puesto que se ha mencionado que, los grupos que sean sujetos a una consulta indígena no son los que diga el estado sino los que libremente se organizan para hacerla” finalizó.