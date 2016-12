Apreciaciones La incertidumbre en los trabajadores del ayuntamiento continua, ya que a partir del lunes se corrió el rumor de que los 50 días que se habían acordado se entregarían de aguinaldo no sería así, sobre todo cuando el día de ayer se anunciaba una sesión de cabildo en la cual se estaría determinando dicha acción, sin embargo la reunión solamente serviría para ratificar el compromiso de pago a los trabajadores, ya que para ello el alcalde Rodolfo Aguilar Acuña acudió a la capital del estado para ver cómo se encontraban los ahorros realizados durante el presente año para poder contar con el recurso para el pago de la referida compensación laboral que por ley se entrega antes del 24 de diciembre. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Coxcatlán por su parte las acusaciones en contra del aspirante a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Rogelio Salazar González, siguen creciendo, ya que ahora se aseguran existen denuncias en su contra, las cuales podrían ser ventiladas en su momento, es decir en los periodos de campaña, situación que debilitará o dará mayor promoción al aspirante que por ser de la camada del ahora occiso Lorenzo Hernández Guerrero, que con algarabías y promesas, pero con una buena atención solucionaba los problemas con la población. En cuanto a los trabajos que se llevan a cabo por parte de cada una de las antorchas guadalupanas no es solamente el llevar a cabo la preparación espiritual de cada uno de los participantes, sino además el gestionar los apoyos correspondientes para poder contar con el combustible, el agua y la alimentación para cada uno de los participantes, gestión que se tiene que ver con los ayuntamientos que en muchos casos si apoyan pero en otros tantos no, como es el caso de Tanlajás en donde poco es el apoyo que se brinda en este sentido a pesar de las creencias del edil, lo cual sin embargo es de reconocer que no es privativo del mismo, sin contar que además muchos de los alcaldes solamente dan a conocer el apoyo por proyectarse ya que es poco lo que aportan a la causa. El paro que se llevó a cabo en las oficinas recaudadoras de Ciudad Valles y de Tamazunchale, no aplicó en las oficinas de finanzas de los municipios de Tancanhuitz y Aquismón, por lo cual las labores se llevaron a cabo de manera normal, con deficiencias de internet y todo lo correspondiente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones