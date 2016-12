Apreciaciones Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado conocido como SITTGE, tomaron este martes la gran mayoría de las oficinas de la Secretaría de Finanzas entre ellas la de ciudad Valles. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que crecieron las inconformidades y dudas respecto a supuestos cambios que pretende hacer el Estado a la Ley de Pensiones entre ellas, el aumentar la edad máxima para poder retirarse del campo laboral entre otros más. Pasado el mediodía, el secretario de Finanzas en el estado José Luis Ugalde Montes vía comunicado informó que acordó con el SITTGE llevar a cabo mesas de trabajo para conocer de cerca sus inquietudes y exigencias. En el caso de Valles, poco después de las 07:00 horas, agremiados al SITTGE tomaron las oficinas de la delegación de finanzas y las liberaron poco antes de las 12:00 del día. Todo ello se da, a días de que el personal de Gobierno del Estado entre a un periodo de vacaciones el cual será a más tardar la próxima semana para retornar hasta principios del año entrante. Siempre en esta época del año se critica a los integrantes del Cabildo ya que, en este mes es cuando reciben una jugosa remuneración o como ellos la llaman dieta, que supera los 100 mil pesos. Además de la cuantiosa suma que se desembolsan los ediles, lo criticable es que la gran mayoría o quizá todos, no cumplen al 100% con sus deberes, no acuden a la oficina de regidores, algunos trabajan en el mismo gobierno estatal y otros más en el sector educativo y nada más aparecen en las sesiones de Cabildo y de ahí que solo se les califique de “levantadedos”. Un grupo de personas de Valles y la región, en breve darán a conocer una fuerte acusación por fraude en contra del dirigente campesino Delfino García Pérez. Dicha persona era líder de ALCANO pero debido a problemáticas salió de esa organización y hasta hace unos meses formaba parte de la UGOCP hasta que renunció a ello para aliarse con Fernando León de la CODUC. Acusan diversas personas que, Delfino García Pérez por años estuvo cobrando a sus representados sumas de dinero a cambio de terrenos sin embargo pasó el tiempo y hasta la fecha no les ha dado los lotes, según refieren. Hablando de Fernando León, dicho dirigente en las últimas semanas se ha ausentado y lo último que se supo era que, había tomado posesión junto con su gente, de unos predios al norte de la ciudad que eran propiedad del municipio. Días previos había dado a conocer que poseía un listado de nombres de personas poderosas que tenían en posesión grandes extensiones de tierras que iban a ser usados para el proyecto Sistema Pujal-Coy y que habían sido expropiados por el Gobierno Federal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones