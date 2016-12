Diputado pide reforzar seguridad en Vila de Guadalupe por fiesta de XV años de Rubí

Señaló que ésta es una situación inusual desatada en redes sociales, por lo que, ante la posibilidad de que asista un gran número de personas a este evento, estará apoyando a la familia para gestionar con las autoridades de seguridad estatal y municipal un operativo especial de vigilancia, así como apoyo por parte de cuerpos de auxilio como Protección Civil y Cruz Roja para estar al pendiente ante cualquier eventualidad. “Ofrecimos este apoyo, porque es algo impactante, es un fenómeno que creció en redes sociales y ha causado mucho impacto en nuestro Distrito y tenemos que darle nuestro respaldo y apoyo; estamos poniéndonos en contacto con la familia y las corporaciones policíacas y de auxilio para que tengan la seguridad en la zona”. Recalcó que la zona altiplano y en especial el municipio de Villa de Guadalupe se encuentran seguros, por lo cual se espera la realización de este evento como se tenía planeado originalmente, ya que la familia le ha confirmado que no hay cancelación. “Estuvimos platicando con la familia sobre la gestión para seguridad, ellos lo vieron muy bien porque no habían pensado en eso, y esa atención, no es que seamos para atender a XV años, éste es un fenómeno que le ha dado en internet que dio a conocer a San Luis y tenemos que dar ese apoyo a la familia que tampoco era esa su intención y que al final de cuentas creo que es bueno para San Luis Potosí”, manifestó.