Apreciaciones En Santiago de Anaya el alcalde Jorge Aldana Camargo, está requiriendo que se aplique la justicia contra el ex alcalde Fidencio Gachuz Ramírez, donde presumiblemente hubo un desvío de recursos por varios millones de pesos. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El temor para este municipio es que el daño al erario público pone en riesgo el beneficio para sus habitantes, pues pudieran ser vetados por las dependencias federales de no comprobar los recursos públicos que son por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. El alcalde aseguró que ya presentó las pruebas para la carpeta de investigación y ya se cumplió con el trámite y es la Procuraduría de Justicia a quien le compete ejecutar; ándele, el alcalde se ha armado de valor y está solicitando la acción de la justicia contra Fidencio Gachúz Ramírez y le solicitó al procurador le ayuden con este tema para que regresen el dinero faltante en tesorería municipal. La magia de la navidad llegó al corazón del Valle del Mezquital, miles de personas tanto de Ixmiquilpan como de municipios vecinos se dieron cita a la explanada a presenciar el encendido del árbol de navidad que marca el inicio de las tan esperadas fiestas decembrinas. Personas provenientes de municipios invitados como fue El Cardonal, Chilcuautla, Alfajayucan y por ende Ixmiquilpan, niños y niñas acompañados de sus padres fueron testigos del evento. En coordinación con la Presidencia y el Sistema DIF Municipal de Ixmiquilpan, el DIF Estatal trajo hasta esta ciudad una obra navideña que dejó como mensaje a los infantes, que el bien y el amor siempre podrán vencer cualquier adversidad. ¿Será mensaje dedicado? Fue a pregunta inmediata si llevaba destino ese evento. Ahí estaba la primera dama del estado Victoria Ruffo de Fayad, Pascual Chárrez Pedraza, Presidente Municipal de Ixmiquilpan, asistió acompañado de Yolanda Karina Chárrez Ordóñez, Directora del DIF municipal. Fue divertido apreciar un evento tan distinto, donde hay un alcalde receptivo, con una actitud distinta, digno de ver los órdenes de gobierno coordinados en todo, llevando primero un evento con mensaje sano, observando dos corporaciones de seguridad pública sumadas a brindar atención a la sociedad, lo que dejó en claro que Pascual Chárrez no trae un doble discurso sino uno solo. Su proyecto de darle a Ixmiquilpan un rostro distinto está definido en la actitud, primero personal, luego política, se trata del respeto institucional tan ansiado por la sociedad, son más los ciudadanos que gustan de la paz que de la confrontación, la diatriba, el choque, la pelea, por eso hoy los niños si disfrutaron sin riesgo alguno, prueba de ello fue el coro de niños integrado por alumnos de la Escuela Primara “Francisco I. Madero” del Barrio de El Fithzi; así mismo, cabe mencionar que por parte de DIF de Ixmiquilpan en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) se entregaron 4 mil aguinaldos a los niños y niñas que asistieron al evento, mientras que dicho sistema de cada uno de los municipios invitados se encargó de repartir a los menores provenientes de dichos lugares sus respectivos aguinaldos. Y mire, un tema aparte, se trata de que la integración de los órdenes de gobierno no frena el desarrollo como el legislador quiere darle a entender a la sociedad, al contrario ya el presidente a menos de cien días ha anunciado dos mil doscientos millones de pesos en obras y acciones, por eso Cipriano Chárrez anda enajenado, se trata que hoy el tema de la gestión pública quedó al descubierto, el legislador usó a sus hermanos y las gestiones para vestirse, realmente esa fue su investidura, los recursos federales que recibió estaban chiquitos al lado de la gestión de las organizaciones SION, AVANCE y CENTENARIO. MIO solo abanderaba con engaños el que una supuesta gestión de 200 millones de pesos y la realidad era que eran los recursos federales que le correspondían al municipio, ese engaño le ha durado mientras no le habrían descubierto. La molestia es esa, ahora con su hermano el alcalde Pascual Chárrez la gestión, como lo anunciamos anticipadamente, se triplicarían, él lo sabe y lo que más le pesa es que le sacarán las manos de la secretaría de finanzas donde pretendía seguir con el control, es una ambición desmedida. El otro es el coto de poder de los que tenía en nómina en las comunidades y que al cambio de gobierno pues tendría que sacarlos de esa nómina inflada, así que son a estos a los que sigue usando para enviarlos a generar conflicto. Si lo hizo antier a las cinco de la tarde, la amenaza es que los metan a nómina de nuevo o sino le van a estar haciendo movimientos sociales, desestabilizando su gobierno. Son cotos de poder que quiere y que pues aun no le cabe en la cabeza que su magia de poder se limitó a la legislatura local, ese es su trabajo. Otro tema relevante en presidencia municipal es el exhorto que realiza José Chárrez Pedraza, tras que dio inicio a los procesos de cambio de delegados municipales en las diferentes comunidades del municipio. Donde les pide conducirse con orden y tranquilidad para sacar delegados fuertes y evitar conflictos, ya pueden pasar a la alcaldía para llevar sus convocatorias y les pide no olvidar los requisitos para ser aspirante a delegado municipal, como ser vecino de la comunidad, colonia, barrio, fraccionamiento o manzana; saber leer y escribir, tener como mínimo 18 años cumplidos al día de la elección, tener modo honesto y lícito de vivir, así como no contar con antecedentes penales. Se encuentran registradas 156 comunidades con las que cuenta el municipio, de las cuales hasta el momento ya se han entregado actas de asamblea por parte de aproximadamente 20 comunidad, mientras que las demás están en proceso. Piden a los delegados municipales actuales a que acudan a la Dirección de Gobierno Municipal ubicada dentro del Ayuntamiento, a recoger su respectiva acta de asamblea y así poder llevar a cabo y en paz sus respectivas elecciones, teniendo como fecha límite para realizar el cambio de delegados la primer quincena de enero. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones