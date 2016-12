Apreciaciones Las labores que diariamente realizan los conductores del transporte de taxi con la ruta Crucero de Aquismón a Ciudad Valles, es benéfico para los que diariamente circulan dicha ruta ya que por semana se estarían ahorrando más de 100 pesos, pero esto ha generado molestia en la competencia, al grado de que son quienes se encuentran presionando para que estos no sean integrados a los consejo de transporte municipales tanto de Tancanhuitz como de Aquismón, esto sin mencionar que las mismas administraciones no lo hacen ante el compromiso previamente adquirido con los concesionarios de transporte de cada lugar, terminando en si en burocracias y compromisos políticos, esto sin contar con que las administraciones no quieren trato con los afiliados a Antorcha Campesina, a la cual pertenecen los conductores de los taxis blancos, como son conocidas las unidades en mención. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tanlajás los trabajos de rehabilitación de las instalaciones de la presidencia municipal que se encuentra generando la actual administración, ha dejado en claro el mal estado en que se encontraba la estructura del edificio ya que aun cuando se aventuraron a realizar la segunda planta cuando la primera presentaba grietas en las paredes y piso, ahora se tuvieron que regresar a llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de la primera planta ya que al sentirse el peso de la segunda, esta comenzó a cimbrarse generando temor en los asistentes, situación que ameritó que en el espacio utilizado para bodega se instalaran algunos respaldos que reforzaran la planta baja, para fortalecer la estructura. Lo peor del caso no es lo que se tenga que hacer o no en cuanto a rehabilitaciones, sino el gasto económico que esto está representando, dejando en claro que el recurso invertido en las instalaciones de la alcaldía durante la administración de Raúl Rivera, no fue el adecuado ya que la obra fue de mala calidad. En el mismo municipio de Tanlajás los regidores se llevaron la cansada de su vida y no precisamente trabajando en labores pesadas, sino en estar sentados durante horas y horas analizando los estándares de pago que existen en cada uno de los trabajadores a fin de nivelar el tabulador quincenal, así como los pagos de proveedores y aguinaldos entre otros puntos que se trataron dentro de la sesión de cabildo del día de ayer que culminó cuando todo el personal ya se había dispersado por haberse culminado el horario laboral, y eso que la reunión inició aproximadamente a las 11:00. La sesión de cabildos es a puerta abierta, al menos en este municipio, sin embargo ante las remodelaciones que se llevan a cabo a las instalaciones de la presidencia, esta se celebró en el privado del presidente Domingo rodríguez Martell en donde si la audiencia hubiera querido entrar no habría sido posible, ya que el espacio era insuficiente, lo cual no indica que se haya prohibido la entrada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones