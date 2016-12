Apreciaciones La espera para ver concluido el puente de El Tepetate terminó, el puente ya está disponible para que las personas puedan cruzar y conectarse con la cabecera municipal mucho más rápido y seguro, con una inversión millonaria del gobierno federal, gestionada por el alcalde Baldemar Orta López en su pasado gobierno que hoy ve convertido en realidad. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin embargo, dicho puente no podrá ser transitado por vehículos tan fácilmente, porque las autoridades de La Cuchilla han decidido cerrar el paso hacia La Gloria colocando un portón, esto debido a que presuntamente no están de acuerdo con que haya gente que cruce libremente por el lugar, lo que viene a significar prácticamente lo mismo que no hubiese puente. Nuevamente se impone el interés personal sobre el beneficio común, de poco sirvió el ejemplo que dio el habitante de El Tepetate que donó su predio para que pudieran construir el puente sin esperar nada a cambio, más que un paquete de láminas para construir una nueva casa, ya que en La Cuchilla esperan recibir un beneficio económico por permitir el paso. Esto se asemeja al caso del libramiento que se construye en la comunidad de Ixteamel en donde igualmente el problema ha sido el dinero que reclaman como pago de indemnizaciones menores por los árboles frutales, sin tomar en cuenta el beneficio que este habrá de traer para todo el municipio y la región, además de incrementar el valor de sus propiedades. Por lo pronto se espera que se lleve a cabo una reunión entre las autoridades de ambas comunidades, para poder llegar a un acuerdo en donde haya disposición para poder dar marcha a este importante proyecto del puente El Tepetate, y dejar de ver solamente el beneficio personal. Una petición que han realizado las autoridades es que una vez resuelto este conflicto pudiera asistir el presidente de la república Enrique Peña Nieto a inaugurar la obra, un deseo que no resulta imposible pero sí complicado, ya que en todo caso se podría contar con la presencia de algún funcionario federal, e indiscutiblemente del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, aunque esto se observa todavía lejano, muy posiblemente para mediados del próximo año. Otra de las propuestas que han surgido para encabezar una probable candidatura impulsada por la organización Antorcha Campesina, es el ex tesorero de Leopoldo Coronel, y actual director del CECYTE de Aguazarca Juan Manuel Castillo Rodríguez, quien causó polémica al ser asignado a dicho plantel, después de ser expulsado por las propias autoridades comunales de Tezapotla debido a que consideraban que Antorcha pretendía intervenir en las decisiones de la asamblea. Por lo que la popularidad del ex funcionario municipal no es la mejor, y difícilmente se le observa con posibilidades de atraer el voto, aunque no es la única opción que se maneja en dicha organización social-política, además de que después del evento realizado en la capital del estado con motivo de la visita de su dirigente nacional mucho se le criticó por la capacidad de movilizar gente de los municipios rentando autobuses y cubriendo gastos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones