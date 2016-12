Apreciaciones Sin duda, la rendición de información a la población y la transparencia a la que están obligados todos los entes de gobierno entre ellos los municipios, hace posible que el ciudadano se entere de lo que pasa en la administración pública. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que desde la semana pasada, corrió de boca en boca que Bonfilio Pozos Galván pese a que tiene dos observaciones de la ASE en resumidas cuentas por cobrar doble dentro del gobierno, se encuentra cobrando dentro del INMUVI como subdirector jurídico. Recordar que Pozos Galván fue multado por la ASE ya en dos ocasiones, en el 2014 y a inicios del 2016 para que regrese el salario que percibió en un total de 20 meses, cifra que rebasa el medio millón de pesos. Tal parece que Bonfilio Pozos, no aprendió la lección, además resulta difícil de creer que pueda actualmente cumplir con su horario de oficina en el INMUVI cuando también tiene que cumplir con sus responsabilidades de dirigir la escuela de nivel superior de la que es director y dueño, la cual incluso oferta algunas carreras sin reconocimiento oficial de la SEGE. Este mes de diciembre inició un poco flojo ya que, en otros tiempos políticos y personajes realizaban encuentros y reuniones con los representantes de los medios de comunicación con motivo de las fiestas decembrinas, hasta el momento en este caso no ha sido así. Quien ya fijó fecha para la posada que hará a quienes pertenecen a su equipo y simpatizan con él, es el ex alcalde de Valles Juan José Ortiz Azuara quien está convocando a un convivio el próximo viernes 16 de este mes. Quien fuera dos veces presidente de la ciudad lidera el Grupo Cambio al cual pertenecen varios sindicatos que coordina el ex regidor Ángel Hernández Cruz entre ellos el de meseros y de albañiles por citar algunos, por tal motivo se espera una buena afluencia. Según lo informado por Tesorería, diciembre fue el último mes en donde, los funcionarios municipales de primer nivel, se les aplicó el 20% de descuento a su salario y a partir de enero del año entrante recibirán su sueldo como lo marca el tabulador. Otra de las acciones ordenadas por el mismo alcalde Jorge Terán Juárez para ahorrar recursos, fue que aquellos funcionarios que se desplazan a bordo de sus vehículos particulares, ya no se les proveerá de vales de gasolina como se hacía. El área de tesorería explicó que, ante la falta de unidades suficientes para dotar a todas las áreas de un vehículo, se optó por darle a los funcionarios vales de gasolina de hasta 30 litros por semana pero eso se acabó desde este mes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones