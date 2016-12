Entregarán puente El Tepetate pero seguirá bloqueado por La Cuchilla Se niegan a retirar el portón que conecta con La Gloria ya que piden que asignen vigilancia policíaca y una persona que abra y cierre de día y de noche. Será el día de mañana cuando la empresa constructora haga entrega del puente de la comunidad de El Tepetate, el cual se encuentra ya disponible para transitar, pero solamente motocicletas y personas a pie, debido a que las autoridades de La Cuchilla se oponen a que mantengan abierto el paso, además que se requiere de la ampliación del camino. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Ayer autoridades de las comunidades de Cuixcuatitla y Tepetate, sostuvieron un encuentro con el alcalde Baldemar Orta López La mañana de ayer autoridades de las comunidades de Cuixcuatitla y Tepetate, sostuvieron un encuentro con el alcalde Baldemar Orta López dentro de las audiencias que ofreció a la ciudadanía en el estadio deportivo Solidaridad a fin de manifestarle que aun cuando el puente que cruza el río Moctezuma ya se encuentra terminado, no puede ser cruzado por vehículos todavía. Los representantes manifestaron que del lado de La Cuchilla piden que se coloquen dos patrullas para que mantengan una vigilancia y una persona para que abra y cierre el portón cuando vayan a pasar los vehículos ya que no quieren que se quede abierto. Al respecto Valente Hernández García, comisariado ejidal de El Tepetate señaló que la empresa constructora habrá de entregar la obra concluida el día de mañana, con lo cual se da por terminados los trabajos, y aun cuando ya se puede transitar a pie, en bicicleta, motocicleta o con animales, aun no pueden cruzar vehículos porque el portón del lado de La Cuchilla lo mantienen cerrado. El líder comunal señaló que se busca llegar a un diálogo con las autoridades vecinas para tratar de establecer un acuerdo para que se permita el libre paso, toda vez que este será un beneficio para ambas comunidades al permitir conectar la carretera México-Laredo con la Tamazunchale-San Martín y de esta manera acortar distancia y tiempo. Señaló que se debe ver más allá del beneficio propio, por el beneficio de todos, refiriéndose al caso del vecino de El Tepetate que donó un predio para que pudieran trazar el puente considerando que era una herencia para sus hijos y nietos, por lo que habrán de buscar la reunión ya que además se pretende ampliar el camino que conduce al rancho La Gloria y se requiere que algunos propietarios cedan parte de su terreno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Suspenden obras del programa escuelas al CIEN: URSEHS Arreglos navideños hasta donde alcance el recurso Trámites y servicios varados por colapso de red telefónica Espectáculos retira de postes la publicidad no autorizada Líder sindical del SNTE se reúne con delegados