Por perderse recurso para agua potable de La Estrella

Lo anterior fue informado por el dirigente municipal de Antorcha Campesina Miguel Ángel Álvarez López quien este miércoles por la mañana acudió a la Plaza Principal en compañía de integrantes de esa organización provenientes de diversas colonias de la ciudad. “Antorcha hizo gestiones a nivel federal en la CONAGUA y hay un recurso importante pero acudimos a CODESOL y el arquitecto Saúl Ortega nos dijo que esa obra no se va a hacer porque ya cerraron cortinas, y que ya se acabó el dinero en el Ayuntamiento y le toca una parte muy pequeña y está en riesgo de que se regrese ese recurso” explicó. Además acudió a cuestionar al Municipio del avance de la rehabilitación de calles en el fraccionamiento Buenos Aires, del ejido El Cuiche, El Tamarindo, colonia Lázaro Cárdenas, etcétera y que por las lluvias no se había hecho así como el arreglo de puentes en El Barbol y El Lindero. “También pedimos el apoyo para unos maestros del CECYTE que tienen medio año trabajando y no han devengado salario porque está en trámite el reconocimiento oficial y necesitan el apoyo” añadió.