El problema de la basura aqueja a gran parte de  Huejutla

Como el cartel que se ubica en uno de los barandales del puente peatonal que comunica al histórico Callejón del Ángel –antes del diablo-, con la calle Ignacio Lugo Terán, de la colonia Juárez, donde casi se suplica que no tiren basura en el espacio. Al respecto, quien se identificó con el nombre de Pedro Ramírez Bautista, manifestó que lo expuesto es resultado de lo que él consideró es un pésimo servicio de recolección de basura y de la “escasa cultura de la limpieza” en muchas personas que habitan en la cabecera municipal. Subrayó que actualmente se está suscitando el mismo problema de hace once años, cuando por la acumulación de basura en las calles de la ciudad, fue catalogado por los medios informativos nacionales como la población más sucia del país. Para concluir, exhortó a la ciudadanía en general a no tirar basura en las calles ni espacios baldíos ya que la suciedad genera enfermedades, a veces epidémicas y, a las autoridades del municipio, a que cumplan con eficacia con la labor que se les encomendó.