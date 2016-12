Espejeando Pareciera que sí funcionó la enérgica llamada que los taxistas hicieran recientemente con una mega marcha, que si bien causó estragos en las vialidades principales, logró el objetivo de llamar la atención de las autoridades luego de que los trabajadores del volante eran ya prácticamente el objetivo de los roba carros que han sentado sus bases, si no en Huejutla, en las inmediaciones con los Estados vecinos de Veracruz y San Luis Potosí. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Lo que en estos días recientes hicieron con sus manifestaciones, con pintas en los medallones de sus vehículos, para finalmente conveniar con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pareciera que a pocos días de implementados, está funcionando, para beneplácito de la población en general que también resintió el que ese flagelo se arraigara en la ciudad y en diferentes puntos de la región. Hidalgo es un Estado que se ha mantenido, en comparación con otras entidades del país, en los más bajos índices de inseguridad, y los principales delitos que se han generado en la entidad, son precisamente los robos a casa habitación y de vehículos, y aunque ha habido asesinatos, en términos estadísticos son mínimos, no por ello se puede dejar de atender. El punto es que parte de esa baja en cuestiones de inseguridad, tiene que ver con la participación de la sociedad, como lo que ocurrió con los taxistas que ante las escandalosas cifras de ser víctimas de robo de auto, desvalijamiento y hasta encajuelamientos, de 30 eventos en tan sólo 45 días, según sus cifras, salieron a las calles a exigir la atención de la justicia, y pareciera que, sin bajar la guardia, la encontraron. Lo mismo ocurre en las comunidades que aunque los Usos y Costumbres en ocasiones están por encima de la propia ley, éstos, para efectos de analizar el fenómeno de la inseguridad, funcionan; Se ha de recordar que ya en varias ocasiones algunas comunidades han detenido a quienes no obstante de portar armas y que han entrado de otros estados por la ruta de comunidades o intentado huir, y los han entregado a las autoridades; no pocas comunidades tienen vigilancia permanente de noche y día y muchas hasta han colocado anuncios prohibiendo la entrada de vehículos extraños al entrar la noche, so pena de ser detenidos, en el mejor de los casos. La colocación de los filtros en las salidas de la ciudad, más o menos cinco, en términos generales ha sido acogida la medida con buen sabor de boca, pese a uno que otro que lleva prisa que tiene que perder algunos minutos en la respectiva revisión, sin embargo, como buenos mexicanos, ya hay hasta grupos de whatsapp que ni tardos ni perezosos se comunican sobre la ubicación de los filtros en la intención de no toparse con ellos, comunicación que es más rápida que el cambio de ubicación de filtros. Estos grupos son principalmente motociclistas que irresponsablemente no llevan casco o de quienes no tienen en orden los documentos de sus respectivos vehículos, por lo que a manera de sugerencia sería bueno que únicamente se atacara el flagelo de la delincuencia, para que sea efectivo, es decir, que se revise sobre la identidad de quienes viajan, exclusivamente. Por otro lado, en el tema, llama la atención de que el director de tránsito de Huejutla José Luis Andrade Martínez en el recuento que hace respecto a las cámaras de seguridad que se han instalado en la ciudad, solamente funcionen tres de las nueve colocadas en puntos estratégicos, es decir, en esas condiciones recibe la actual administración ese importante servicio de vigilancia permanente que en la Ciudad de México ha dado excelentes resultados e inhiben el actuar de la delincuencia, y las que están colocadas aquí, pese a la enorme inversión, se entregaron funcionando solo tres, mismas que tampoco son monitoreadas por problemas en el techo de la respectiva oficina donde fueron colocadas. El jefe de tránsito reconoce que ese sistema no está sirviendo de apoyo al trabajo que los policías realizan pie a tierra pero que ya están haciendo los respectivos reclamos de la garantía a la empresa que se los vendió. Ojalá que a la brevedad ese servicio se pueda poner en funcionamiento y que se pueda sumar al excelente trabajo de prevención que realizan con la colocación de los filtros de vigilancia que cuando menos dieron un respiro al fuerte y escandaloso ataque de los amantes de lo ajeno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando