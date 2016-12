Nos impusieron a proveedores de Sagarpa: Andrés No tienen producción aun cuando han sembrado en tres ocasiones Durante una reunión con productores de café para la entrega de herramientas para mantenimineto y trabajo del vivero en la comunidad de Santiago, se exhibió la inconformidad que tienen los cafeticultores por la falta de producción de la semilla para las plantas y sin cumplir con lo que debe de llevar la malla sombra y lo mal planeado del vivero. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Productores inconformes con resultados de proyecto de vivero. En punto de las 10 de la mañana del pasado miércoles los productores visitaron en el barrio Benito Juárez, de la comunidad de Santiago, el primer invernadero donde constataron que después de sembrar en tres ocasiones no han tenido respuesta para la producción de planta, además de estar cocido con rafia las uniones de la malla que estaría protegiendo las plantas del invernadero. Más tarde alrededor de las 11:20 llego Andrés Mauricio González quien es el líder de la organización Café Tlane, al comenzar la reunión tocó los temas de la productividad exponiendo que la meta del proyecto es generar plantas de café, el monto del proyecto que son 2 millones 200 mil pesos, y la división que hubo para que se lograra el proyecto. Comentó “en primera no nos dieron libertad para escoger a los proveedores, nos llamaron a Ciudad Valles y nos dijeron a quién les teníamos que comprar todo, el asesoramiento técnico nos lo impusieron y la semilla bueno pues ya saben los resultados que no se ha tenido la cantidad de planta, también no contamos con las facturas ni en verdad cuánto ha sido lo del proyecto”. Por su parte el ingeniero Alfredo Gurrola Grabe, subdirector de la dirección de Fomento y Desarrollo del Café quien intervino en la reunión señaló como único responsable del proyecto a Andrés Mauricio González de los dineros y acciones que se tomen. Explico “los recursos se liberaron tarde, la documentación y todos los tramites se detuvieron por todas las situaciones que se vivieron dentro de las normativas de SAGARPA, por tanto es una situación que esta fuera de nuestras manos, yo vengo porque me invitaron a ser testigo de la entrega de insumos para los invernaderos nada más”. Por último se mostraron documentos, se quedó en apoyar a los productores e incentivarlos por el trabajo ya realizado y que conseguirán semilla nueva que garantice la productividad, además que comenzarán nuevamente los trabajos en febrero para llevar el ciclo del café como debe de ser y garantizar las ganancias de los productores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Bajo frío y lluvia antorchistas y guadalupanos mantienen fervor Entregarán puente El Tepetate pero seguirá bloqueado por La Cuchilla Suspenden obras del programa escuelas al CIEN: URSEHS Arreglos navideños hasta donde alcance el recurso Trámites y servicios varados por colapso de red telefónica