Cierre de farmacias por IVA a medicinas si se aplica en enero

El amago del Gobierno Federal de gravar con IVA a las medicinas a partir de enero hará quebrar a muchos propietarios de farmacias pequeñas, pero no solo eso, los mayores perjudicados serán los pacientes que tendrán que pagar más para acceder a los medicamentos, aseguró. Pérez Hidalgo señaló que la situación se agudiza por la falta de medicamento en el sistema de Salud, pues el Seguro Social no cuenta con medicamentos para atender la demanda, lo cual obliga a los pacientes a comprar su propio medicamento. A lo anterior, indicó, hay que agregar la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos que ha hecho que los mercados reaccionen con un incremento a la tasa de cambio, “imagínate, a medida que sube el dólar, suben los medicamentos, esto nos va a acabar”, sostuvo. Por último indicó que como siempre los que van a sufrir las consecuencias son los pequeños empresarios y finalmente el consumidor final, que prácticamente no tendrá para costearse su tratamiento médico.