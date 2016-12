Apreciaciones El simple hecho del corte de un árbol generó un caos en el municipio de Tancanhuitz en donde durante horas estuvo parada la vialidad a las unidades vehiculares que por ahí transitaban, siendo ésta la segunda ocasión en menos de un mes en que se registra este problema durante muchas horas, aunque lo peor en esta ocasión fue que hasta la señal de internet y de celular se perdió en el momento, siendo atribuido al gran número de personas que se encontraban utilizando su celular, lo cual sin embargo no se oficializó quedando en la incógnita el verdadero motivo. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tanlajás tras la revisión de los tabuladores de salarios de los trabajadores del ayuntamiento, los regidores se encuentran investigando la ley al encontrar con que existen funcionarios que se encuentran ganando más que los integrantes del cabildo y lo que aseguran que según la ley no es posible, la revisión se hará de manera exhaustiva al menos para detectar todas las anomalías que pudieran encontrarse en la nómina, como fue la existencia de algunos aviadores, los cuales deberán de ser destituidos o de lo contrario se tomarán cartas en el asunto de forma legal por parte de los regidores. Esto es solo el inicio de los problemas para la administración, ya que los problemas económicos siguen siendo el factor principal ya que se asegura que no se cuenta con el recurso para el pago de aguinaldos a los trabajadores del ayuntamiento, aun cuando se supone la administración se había integrado al ahorro del 10 por ciento con la secretaría de finanzas, que como a todo los ayuntamientos dio para dicho pago que legalmente corresponde a los trabajadores en general y no solamente a los sindicalizados como quieren pagar en el lugar, ya que el resto de los colaboradores del ayuntamiento cuentan con más de un año de servicio. En Axtla de Terrazas, los señalamientos en contra de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, específicamente del director Benjamín Jiménez Vázquez van en aumento, y es que los pobladores no pueden circular libremente porque son acosados por los agentes para sancionarlos en todo momento y poder quitarles el poco recurso que portan en el momento, pero además se han molestado porque la vialidad se ha complicado al haber espacios que se supone deberían de utilizarse como tal y son infraccionados sin previo aviso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones