El cambio de temperatura sorprendió a los antorchistas que partieron el día de ayer hacia la Ciudad de México, sin embargo muy a pesar de esto la fe se mantuvo sobre el clima y mantuvieron su marcha aunque a bordo de los camiones, el paso por Tamazunchale quizá fue el más tortuoso debido al tráfico que se generó ya que convergieron vehículos de varios municipios. Apreciación Tamazunchale

Y precisamente se cumple un año de la tragedia de Ecatepec en donde fallecieron dos ciclistas guadalupanos del municipio de la comunidad de Ixteamel, quienes participaban en el grupo del municipio de Matlapa y que llenó de luto la celebración en toda la región huasteca pero sobre todo a sus familias que aun hoy siguen sin recuperarse de este duro golpe. Sin embargo sigue fallando la logística para estas fechas, ya que pese a las quejas de los vecinos de la zona centro así como de los comerciantes establecidos, se siguen colocando los juegos mecánicos en la plaza y alrededor de la parroquia San Juan Bautista, incrementando el caos vial en la zona centro además de representar un riesgo ya que los juegos quedan muy cerca de los cables de electricidad. Y precisamente ayer padres de familia de la secundaria Justo Sierra manifestaban esta molestia ya que los juegos están bloqueando el acceso a la institución por el lado de la parroquia, mientras que por el lado de las canchas se encuentran colocados los puestos y consideran que en caso de una emergencia difícilmente podrían acceder las unidades de auxilio. Por su parte Protección Civil señala que hasta el momento no tiene ningún reporte de manera oficial sin embargo el problema es perceptible a simple vista, y desafortunadamente será hasta que ocurra una tragedia que entonces se actúe al respecto, ya en anteriores administraciones se ha dicho que los juegos deberían ser movidos a otro lugar donde no representen un riesgo como las canchas de San Rafael o bien en Zacatipán. Hablando de Protección Civil, ayer uno de los precursores de esta corporación en el municipio que ha mostrado verdadera vocación altruista para ayudar al prójimo en situaciones de riesgo aun arriesgando la integridad propia, recibió un merecido reconocimiento en la ciudad de Zacatecas, Valentín Salas Escamilla logró poner en alto no solo a su municipio sino al estado de San Luis Potosí, además de recibir un costo equipo de rescate urbano como son las quijadas de la vida, una herramienta que pocos municipios tienen y que ha ayudado a salvar muchas vidas. Sin duda debe considerarse el hecho de designar a personal que realmente esté capacitado en la materia para encabezar al equipo que está encargado de auxiliar a la población para evitar que una tragedia se convierta en una mayor.