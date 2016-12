Apreciaciones El día de ayer y en el evento del Concurso Local de Prototipos en el CBTIS 46 casualmente acudió como invitado Bonfilio Pozos Galván en su papel de director de la escuela de nivel superior que preside, sin embargo fue presentado como director de desarrollo económico del Municipio, hecho que lo agarró hasta desprevenido. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Pozos Galván al notar la presencia de los representantes de los medios de comunicación, tramó su huida aprovechando que el acto protocolario de inauguración había culminado, y caminó rápido con el fin de evitar ser entrevistado. Sin embargo no corrió lo suficientemente rápido y no le quedó de otra más que declarar que desconocía del porque su nombre aparecía en la nómina del Municipio como subdirector en el INMUVI. Cuestionado si existía la posibilidad de que alguien más estaba cobrando por él, entre risas declaró que no, y que él aseguraba que no había cobrado ese sueldo del INMUVI cuando de por medio hay una copia de la nómina donde aparece su nombre. Divisiones muy marcadas existen entre diversos grupos al interior del partido de MORENA en Valles y la venida de Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo a la ciudad, lo ha exhibido más. Y es que, quizá la gran parte de la culpa la ha tenido el dirigente estatal Sergio Serrano Soriano, quien en vez de juntarse a dialogar con cada una de las partes y buscar acuerdos que beneficien a todos, las pocas veces que ha venido a la ciudad, lo ha hecho a escondidas, sin avisar más que a un solo grupo y eso ha molestado. Un ejemplo claro fue su última visita hace más de una semana cuando, acudió a Valles a abrir las oficinas del distrito federal 04 de Valles sin embargo, en vez de convocar a la militancia, optó por solamente invitar a unos cuantos y cuando los demás se enteraron de ello fue duramente criticado. En el distrito 04 federal, como ya lo dijo Sergio Serrano, la única reconocida por él como representante es una maestra de Tamuín pero, también existe el grupo de Raquel Cárdenas, el de Ricardo del Sol, Doroteo Díaz Galíndez, Inés Velázquez, y muchos otros personajes que dicen, desde antes de que MORENA fuera partido, trabajaron a favor de AMLO y hoy, ni siquiera son tomados en cuenta. Insuficiente es el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar que las empresas y negocios, no estafen o defrauden al comprador pese a que, se designó previo convenio con el Municipio de Valles, a una persona que se encargara de la oficina en la ciudad. Lo anterior se comenta ya que, en las últimas semanas, usuarios de Facebook han exhibido a diversas gasolineras de la localidad de vender litros incompletos sin embargo, no acuden a la PROFECO a interponer la queja porque quizá no saben dónde queda la oficina o porque dudan si realmente se hará algo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones