Salario mínimo irrisorio, sólo para Maseca con frijoles: CCC

“Lo que puedo comentar es el sentir de la mayoría de los mexicanos, es una cantidad de dinero que no cumple las necesidades del grueso de la población, me atrevo a pensar que en la región no existen personas que ganan eso, a pesar de que la mayoría de las personas se dedican a las labores del campo y he escuchado que oscilan entre los 100 y 110 pesos lo que ganan al día, y los 80 pesos que se aprobó como salario mínimo es algo irrisorio simplemente”. Insistió que el salario mínimo no es suficiente para adquirir la canasta básica “definitivamente que no alcanza, bueno digo, si se tiene acostumbrado a comer pura maseca con frijoles, pues probablemente, pero yo creo que para tener una salud en todas las personas es necesario tener una alimentación más balanceada y con el salario mínimo no se logra”, añadió. Reconoció que hay personas que se dedican a realizar estudios precisos del costo de la canasta básica “creo que no puedo dar un dato tan certero, pero me atrevo a pensar que a lo mejor unos 200 pesos al día, pudiera ser que cubriera parte de las necesidades básicas alimenticias de la familia”, abundó. Concluyó, pidiendo a la población en general a seguir trabajando y aunque el salario a veces no es suficiente por todo lo que realizan las personas, se debe de seguir impulsando la actividad laboral para tratar de hacer de esta zona una región más productiva.