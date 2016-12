Se incendia tráiler de conocida empresa cargado de víveres

Tlanchinol, Hgo.- El pasado miércoles se suscitó un incendio de un tráiler de conocida empresa de víveres en la carretera estatal en el tramo San José-Chalchocotipa, lo cual provocó la movilización de diversas corporaciones quienes acudieron a brindar auxilio, sin embargo las llamas tardaron en ser sofocadas por lo que se registró pérdida total.

El incidente se registró alrededor de las 22:00 horas en la carretera estatal a Chalchocotipa, cuando en el kilómetro 1 +600 a la altura de San José, se presentó un incidente, en el cual un tráiler de la empresa La Costeña sufrió una ponchadura en uno de sus neumáticos, lo cual provocó que se incendiara el tracto camión, en el cual se transportaban víveres de dicha marca.

El camión marca Kenwort, color rojo, modelo 2003 con placas de circulación KU-20-832 del estado de México era conducido por Omar Rogelio Barrón Sánchez con domicilio en Santo Tomás Huasca de Ocampo quien era acompañado de Israel Lemos Escudero de 36 años de edad, con domicilio en Ninfa de Chavarria.

El tráiler cargaba 13 toneladas de víveres de los cuales se reportó pérdida total, por alrededor de 400 mil pesos, a pesar de que al lugar arribaron algunos cuerpos de seguridad como Protección Civil de Jaltocán, Tlanchinol, y elementos de la policía estatal, con sede en Orizatlán, quienes trataron de sofocar las llamas, por lo que fue hasta que llegó el cuerpo de Bomberos de Huejutla cuando se sofocó el fuego.

El incendio provocó la movilización de curiosos de la comunidad de San José quienes temían que sucediera una explosión, ya que a pesar de que había muchos elementos de Protección Civil, no podían controlar las flamas debido a que sólo contaban con extintores que no eran suficientes para el tamaño del incendio, ya que no cuentan con el equipo necesario para reaccionar ante una catástrofe.