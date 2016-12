DSPTM de Axtla de Terrazas, son delincuentes de cuello blanco: AHH Hernández Herrera, señaló el mal trabajo de la DSPTM, en donde asegura, que ellos mismos violan la ley, al hacer omisión de sus funciones, asegurando también que el director de la corporación no tiene la capacidad para ser comandante de la misma. Axtla de Terrazas, S.L.P.- “Yo he visto como los oficiales de tránsito se llevan la placa y eso es robo, hablo y lo digo por los habitantes del municipio, hablo de una falta de capacitación de la policía, si nosotros como abogados tenemos que estudiar una maestría o diplomado, no entendemos porque ellos no lo hacen, para que allí aprendan a comportarse con la ciudadanía”. Axtla | Axtla 0 Comentarios La única delincuencia organizada está en la Presidencia: Abogado Al respecto, Alfredo Hernández, Abogado, señaló que “Benjamín Jiménez Vázquez titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no tiene la capacidad para ser comandante de dicha corporación, desconozco como las autoridades municipales le encomendaron tal cargo, en donde por lo tanto sus elementos no tienen la capacidad adecuada para tratar a la ciudadanía, violan el reglamento, son prepotentes, caen constantemente en el abuso de autoridad”, aseveró Hernández Herrera. Bajo este tenor, agregó que la única delincuencia en Axtla de Terrazas está en la Presidencia Municipal, en donde asegura que también hay delincuencia ocultada por parte de las autoridades “la DSPTM lo ha permitido, cayendo en una omisión a su cargo, lo cual es también un delito que lleva el mismo nombre, por lo tanto no solamente deberían ser enjuiciados, sino que deberían estar en la cárcel”, expresó. “Yo he visto como los oficiales de tránsito se llevan la placa y eso es robo, hablo y lo digo por los habitantes del municipio, hablo de una falta de capacitación de la policía, si nosotros como Abogados tenemos que estudiar una maestría o diplomado, no entendemos porque ellos no lo hacen, para que allí aprendan a comportarse con la ciudadanía”, refirió. En este sentido, indicó que un ejemplo de lo anterior, es el que los elementos al mando de Benjamín Jiménez Vázquez quitan placas de vehículos, lo cual es un robo, asintiendo que esto se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, catalogado como robo o sustracción de un bien que tiene dueño. Explicó que al director de la Policía Municipal de Axtla de Terrazas, Benjamín Jiménez Vázquez, no tiene cursos que lo acrediten que conozca el Nuevo Sistema de Justicia Penal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA DIF inició colecta de ropa de invierno Dan a conocer convocatoria para cambio del CDMPRI Parejas solo aguantan dos o tres años de matrimonio Caos total por fallas del internet Postes provisionales por las fiestas patronales, quedaron a media calle